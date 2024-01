Inwoners Budel verdeeld over spreidingswet: het helpt tot en met 'geen nut'

De kogel is officieel nog niet door de kerk: maar de spreidingswet komt vrijwel zeker door de Eerste Kamer. Met het aannemen van de wet moeten alle gemeenten asielzoekers op gaan vangen. De inwoners van Budel die al jaren in de frontlinie bivakkeren met een overvol opvangcentrum, reageren verdeeld. Zo zal het volgens buurtwachter Harm van Leuken wel los lopen met de spreiding. Andere buurtbewoners delen die mening niet met hem. "Het helpt zeker als andere gemeentes ook helpen met de opvangen.”

Harm van Leuken (34) is een van de buurtwachten die bij het AZC in Budel een oogje in het zeil houden zodat de eventuele overlast niet uit de hand loopt. "Wat mij betreft kan de vlag nog niet uit", vertelt Harm in ochtendprogramma Wakker! "We zijn nu een halfjaar bezig en het aantal incidenten in Budel neemt af. We doen het dus niet voor niks. Het is niet zo dat ons werk door de spreidingswet ineens niet meer nodig is. Misschien gelooft onze burgemeester nog in sprookjes. Maar voordat er gespreid gaat worden zijn we sowieso in tijd al een eind verder."