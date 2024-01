Brandstichting met molotovcocktails in Nuland: twee mannen opgepakt

De politie heeft woensdagochtend twee mannen aangehouden in verband met brandstichtingen in Nuland in september vorig jaar. Het zijn een 32-jarige man uit Boxtel en een 41-jarige man uit Rotterdam. De politie onderzoekt hun precieze rol bij de brandstichtingen.

In september 2023 werden molotovcocktails gegooid naar een woning en auto's van een gezin op de Akkerpolei in de wijk Schotsheuvel. De woning vatte geen vlam, maar een van de auto's ging wel in vlammen op. Volgens de politie was er sprake van een 'heel gevaarlijke' situatie omdat op dat moment vier volwassenen, een kleuter en een pasgeboren baby in het huis waren. De aanhoudingen volgden nadat in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht beelden waren getoond. Deze blijven nog online, zegt de politie, 'tot er meer duidelijkheid is over de mogelijke rol die beide aangehouden verdachten hebben gespeeld bij de brandstichtingen, zware intimidaties en ernstige bedreigingen van het gezin.'