Portiers over geschminkte carnavalsvierders: 'Hebben iets te verbergen'

Jezelf met schmink omtoveren tot een totaal andere gedaante, wordt met carnaval steeds populairder. Maar niet iedereen is razend enthousiast. Portiers die waken over de veiligheid in de horeca, waarschuwen voor onherkenbare carnavalsvierders. "De ervaring leert dat schmink voor overlast zorgt."

"Carnavalsvierders met schmink hebben vaak iets te verbergen", weet voormalig portier Harald Bloks. Ruim 45 jaar stond hij in Den Bosch met carnaval bij grote horecazaken aan de deur. De oud-portier heeft negatieve ervaringen met de geschminkte creaties tijdens carnaval. "Ik heb groepen carnavalsvierders met schmink of masker altijd een kans gegeven, maar de ervaring leert dat ze redelijk anoniem rotzooi kunnen trappen."

Het is volgens beide portiers belangrijk om contact te maken met de geschminkte carnavalsvierders. "Bij grote groepen spreek ik één iemand aan. Van hem of haar houd ik de identiteitskaart bij me. Als de groep zich netjes heeft gedragen en het café verlaat, dan krijgt het aanspreekpunt ID-kaart terug", zegt Corné. "Dat gaat in bijna alle gevallen goed."

Ook Harald heeft een belangrijke tip voor collega-portiers om overlast voor te zijn. "Een geroutineerde portier wil weten wat voor vlees hij in de kuip heeft. Goed 'scannen' en een paar zinnen uitwisselen met mensen die bij je voor de deur staan, kan een hoop ellende voorkomen", zegt hij met een glimlach.

De Nederlandse Veiligheidsbranche laat in een reactie weten zich niet in het beeld van de Brabantse portiers te herkennen. "In Limburg is 99 procent van de carnavalsvierders geschminkt en daar hebben we geen vervelende ervaringen mee", laat een woordvoerder weten.

