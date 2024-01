Scheuren in flat na brand parkeergarage: 22 woningen tijdelijk onbewoonbaar

De bewoners van 22 woningen in appartementencomplex Velderwoude in Den Bosch mogen voorlopig nog niet terug naar huis. De grote brand in de parkeergarage heeft de appartementen die daar recht boven zitten flink aangetast. Volgens de Veiligheidsregio zijn er scheuren ontstaan in de constructie. Het is niet bekend hoe lang de bewoners het zonder hun woning aan de Haverleij moeten stellen. De andere bewoners van het complex mogen woensdagavond terug naar huis.

In de parkeergarage van het complex brak woensdagochtend rond negen uur brand uit. Dat gebeurde nadat een bestuurder met zijn auto in de garage tegen een muur reed. De man is zwaargewond met een traumahelikopter weggevoerd. De brand was aan het begin van de middag onder controle.

Alle appartementen werden ontruimd. De parkeergarage ligt onder een complex met daarin 52 woningen en 34 appartementen. De hulpinstanties zoals de brandweer en Veiligheidsregio hebben gekeken wie terug naar huis kan en wie niet.

Bestempeld als onveilig

De gemeente laat woensdagavond weten dat er is gekeken wie terug naar huis kan en wie niet. Voor de bewoners van 22 appartementen kwam slecht nieuws. De brand heeft de constructie van hun woning aangetast, waardoor er scheuren zijn ontstaan. "Wij kunnen niet inschatten wat daarmee gaat gebeuren, daarom hebben we ze bestempeld als onveilig", zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Hoe lang de bewoners ergens anders moeten slapen, is niet duidelijk. "Hoogstwaarschijnlijk gaat het niet om maar 1 nacht. Maar dat is moeilijk om in te schatten. Specialisten moeten de woningen verder onderzoeken." De gemeente Den Bosch heeft onderdak geregeld voor de mensen die dat niet zelf konden.

Terug onder begeleiding

De bewoners van de overige 64 woningen mogen woensdagavond wel terug naar huis. Dit gaat onder begeleiding. Hulpverleners kijken eerst per woning of die veilig genoeg is. De aanwezigheid van koolstofmonoxide wordt gemeten en er wordt gekeken of er roetdeeltjes liggen. "Als een woning dan nog onveilig blijkt te zijn, mogen die bewoners ook nog niet terug", zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Hij schat alle woningen rond een uur 's nachts zijn gecontroleerd.

