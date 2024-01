Anja van Loon redt Vick Versteijnen met nieuw rubber in Dakar Rally

De tiende etappe van de Dakar Rally bestond uit een lus die begon en finishte bij Al'Ula. Gert Huzink won zijn tweede etappe, maar er was ook Brabants succes. Michiel Becx ging voor zijn eigen succes en werd derde. Afgelopen dagen stond hij Janus van Kasteren bij. Vick Versteijnen had last van een aantal lekke banden en had daardoor een minder goede dag. Maar Anja van Loon schoot te hulp. Ze hielp haar provinciegenoot aan nieuw rubber, want zelf heeft ze nog geen een keer een lekke band gehad.

