Bewoners overnachten in hotel na grote brand: ‘Vrees wat ik straks aantref’

Een dag na de enorme brand in Den Bosch leven de bewoners van het appartementencomplex aan de Velderwoude nog in een roes. Een groot deel van de mensen kon in hun eigen bed slapen, maar 22 woningen zijn zo verwoest dat de bewoners niet terug kunnen. Zij brachten de nacht door in hotel Nuland. “Het komt nu allemaal binnen”, zegt Willy de Vet met tranen in haar ogen.

In de lobby van het hotel hangt donderdagochtend een zwaarmoedige sfeer. Vijftig bewoners zitten daar te wachten tot ze meer nieuws krijgen over hun woningen. “Het komt nu allemaal binnen”, zegt Willy. “We zijn er gelukkig allemaal goed afgekomen. Op eentje na dan”, slikt ze, doelend op de man die met zijn auto tegen een muur reed, waardoor de brand ontstond. “Maar nu begint de ellende pas.”

Joke en Frits Kool hebben vannacht geen oog dichtgedaan. Ze wonen precies boven de plek waar de brand uitbrak en hadden niet verwacht dat het zo uit de hand zou lopen. “Toen we het huis uit gingen bood ik eerst de helpende hand aan de man die onwel was geworden”, vertelt Frits. “Mijn vrouw vroeg nog of ze de paspoorten moest halen. Ik zei: dat loopt wel los, over een kwartier is het probleem opgelost. Maar nu zitten we hier.”

De huizen van de mensen die in het hotel zijn opgevangen zijn op dit moment onbewoonbaar. En de bewoners bereiden zich erop voor dat ze voorlopig niet in hun huis kunnen. “We weten zelf nog niet wat de schade is. Maar alle auto’s onder de westkant zijn afgebrand, dus dat is een groot autokerkhof. En waarschijnlijk is alles binnen zwart”, zegt Willy. “We hadden alles net mooi verbouwd”, vertelt ze emotioneel. “Dat is waarschijnlijk allemaal voor niks geweest."

Ook Joke en Frits vrezen dat het een ravage is in hun huis. “Er zullen dingen gesmolten zijn, muren gescheurd”, zegt Joke. Ze kijkt er tegenop om het te gaan zien. “Als de deur van het appartement open gaat, zal de grootste klap nog komen”, zegt ze. “Dan is alles zwart. Ik weet niet hoe ik me daarop moet voorbereiden.”