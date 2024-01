Stenen slopen buggy's en trucks van Brabanders in voorlaatste etappe Dakar

De voorlaatste etappe van de Dakar Rally van Al'Ula naar Yanbu was een lekke banden parade door alle stenen op de route. En daar waren de coureurs erg boos over. Want het leverde veel schade en tijdverlies op. De Brabanders kenden daarom geen succes bij de trucks. Het chassis van Vick Versteijnen scheurde zelfs door het gebonk. Bij de buggy's ging het een stuk beter. Paul Spierings was heel boos op de organisatie vanwege alle stenen, maar werd wel elfde in zijn klasse en Martijn van de Broek zelfs elfde vlak achter de topteams.

