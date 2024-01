Depla is klaar met hooligans en wil verbod op bivakmutsen rond NAC-stadion

Om relschoppers rond de thuiswedstrijden van NAC Breda effectiever te kunnen aanpakken, moet er een verbod komen op het dragen van bivakmutsen in de buurt van het stadion. Ook moet er preventief gefouilleerd worden. Dat wil burgemeester Paul Depla van de gemeente Breda.

Depla schrijft dat in een uitgebreide evaluatie van de ongeregeldheden na de wedstrijd NAC Breda - Willem II in december. Bij de rellen raakten zes agenten gewond. Negen verdachten werden aangehouden. De brandweer moest uitrukken om een brand in het stadion te blussen.

Hoewel de wedstrijden tussen de Bredase en Tilburgse clubs doorgaans gepaard gaan met extra spanning, waren er volgens de burgemeester geen signalen dat er tijdens de derby op 22 december rellen zouden ontstaan.

Vuurwerk en chaos in verkeer

Toch ging het al ruim voor de wedstrijd mis. Meer supporters dan verwacht, onder wie de harde kern van Lokeren, verzamelden zich bij een café in de binnenstad. Van daaruit zouden de fans georganiseerd naar het stadion lopen.

Maar 'de sfeer sloeg om', zegt Depla. De drukte in de stad zorgde al snel voor overlast voor bewoners, ondernemers en mensen die hun kerstinkopen deden. "Ook onder de supporters zelf ontstond spanning." De stoet vertrok daarom eerder naar het stadion en zorgde onderweg voor chaotische situaties. Er werd met vuurwerk gegooid en het verkeer liep vast. Een ambulance kon met moeite door de mensenmassa heen.

Depla: “Ook waren veel supporters tijdens de optocht op identieke wijze in zwart gekleed. Uit ervaring bij andere rellen is bekend dat dit vaak bewust wordt gedaan om hiermee identificatie bij het plegen van ongeregeldheden te bemoeilijken.” En dat baarde de burgemeester zorgen.



Mobiele Eenheid ingezet

Om die reden werd, ondanks het rustige verloop van de wedstrijd, toch de Mobiele Eenheid opgetrommeld. En dat bleek niet voor niets. Na de wedstrijd zocht een grote groep onherkenbare mannen de confrontatie op met de politie. Er vielen klappen over en weer en er werd met vuurwerk gegooid. Politiehonden moesten worden ingezet om de relschoppers tegen te houden. Tijdens de ongeregeldheden werd in de toiletten van het uitvak brand gesticht.

Depla is helemaal klaar met de hooligans. Zo blijkt het het evaluatieverslag. In april en september vorig jaar liep het ook uit de hand. “Wederom is de derby tussen de beide clubs ontsierd door ernstige ongeregeldheden na de wedstrijd", zegt de burgemeester. "En weer moest voor het voetbal een onevenredig beroep worden gedaan op de schaarse politiecapaciteit.”

'Ik laat voetbal niet kapotmaken'

De burgemeester zoekt uit of het verbod op bivakmutsen rond het Rat Verlegh stadion in Breda mogelijk is. Dat verbod moet ervoor zorgen dat relschoppers sneller worden geïdentificeerd en meteen worden gearresteerd. "Want ook de nasleep met het uitlezen van camerabeelden kost politiecapaciteit." In Nederland is het nu alleen in overheidsgebouwen, op school, in het openbaar vervoer en in zorginstellingen niet toegestaan om het gezicht te bedekken. Op straat mag dat wel.

Verder kijkt Depla naar de mogelijkheden voor preventief fouilleren en wordt de georganiseerde tocht van supporters naar het stadion tegen het licht gehouden. “Ik laat het niet toe dat een relatief kleine groep relschoppers ons mooie voetbal kapot maakt”, besluit Depla.

Deze beelden werden tijdens de rellen in december gemaakt: