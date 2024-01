Vader vermiste Renée (14) doet er alles aan om zijn dochter te vinden

"Zijn ze te voet? Zijn ze opgehaald? Gebeurt dit tegen hun wil in of is het een plannetje?" Sander de Groot, vader van de vermiste Renée de Groot (14) uit Bergen op Zoom, tast volledig in het duister. Zijn dochter was zaterdag nog samen met hem een dagje naar Maastricht. Een dag later verdween Renée met vriendin Louise Tensen (16) uit Vlissingen uit een gesloten jeugdinstelling in Ossendrecht. "Ik snap het gewoon niet", zegt Sander.

Al dagen gaat Renée's vader de deuren langs met flyers. Of mensen iets gezien hebben, of camerabeelden hebben. Hij zet alles op alles om zijn dochter te vinden. De foto van Renée op de flyer is afgelopen zaterdag in Maastricht gemaakt. "Duimpjes omhoog, lachen. En een dag later ziet alles er anders uit. Ik snap het gewoon niet", zucht Sander. Renée woonde sinds acht maanden in de jeugdinstelling, daarvoor maakten haar ouders zich al jaren zorgen om haar. Het is een heel gesloten meisje, vertelt haar vader, waartoe je maar heel lastig kunt doordringen. Uiteindelijk moesten haar ouders besluiten het aan de professionals over te laten, zegt hij. "Het ging gewoon niet meer."

"Die twee vonden elkaar en vulden elkaar aan."

In zorginstelling Almata onmoette Renée al snel Louise, ze verbleven allebei in het gesloten gedeelte. In de zorginstelling werden de meiden al snel 'hartstvriendinnen', vertelt Sander, die ook namens de familie van Louise vertelt. "Louise is vrije extravert en Renée juist introvert. Die twee vonden elkaar en vulden elkaar aan." Als Sander zijn dochter op zaterdagen kwam ophalen voor een nachtje thuis, gaven Renée en Louise elkaar altijd een dikke knuffel. De politie denkt dat het tweetal met de auto is opgehaald. “Louise heeft een groot netwerk. Dit is waarschijnlijk een vooropgezet plan geweest”. Waar Louise en Renée zijn en met wie? Sander heeft geen idee. Al dagen gaat hij van de ene naar de andere emotie. Duizenden gedachten spoken door zijn hoofd. "En dan slaap ik weer drie uurtjes en gaat het weer door." Tussen het flyeren door, terwijl hij even zit bij te komen in een eetcafé in Ossendrecht, doet hij zijn verhaal. "We weten echt helemaal niks. Renée en Louise staan nu net boven Yoran op de lijst van vermissingen. Als je dat ziet, dan denk je: Fuck zeg. Dit wil je gewoon niet. We weten het echt niet."

"Ze zijn 14 en 16 en zien het gevaar of de intenties van andere mensen niet."

"Ze moeten gewoon naar huis komen, dat is het enige wat we willen. De meiden moeten weten dat we zielsveel van hen houden. Waar ze ook zijn of met wie ze ook zijn. Ze zijn 14 en 16 en zien het gevaar of de intenties van andere mensen niet."