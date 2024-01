Vuurwerkopslag in centrum Baarle-Hertog, Brabantse buurgemeente protesteert

De gemeente Baarle-Nassau wil de opslag van vuurwerk in het centrum van de Belgische buurgemeente Baarle-Hertog tegengaan. Ze heeft bezwaar aangetekend tegen drie omgevingsvergunningen die voor die opslag zijn aangevraagd. Met zo'n vergunning mag de opslag er meteen dertig jaar blijven zitten. De gemeente Baarle-Nassau vindt dit 'geen veilige gedachte' voor haar inwoners. De opslag zou op een industrieterrein moeten komen en niet in het centrum van de grensgemeente, vindt ze.

Baarle-Nassau is belanghebbend, omdat het met Baarle-Hertog een enclave vormt. Hierdoor ligt het ene huis op Nederlands grondgebied en wonen de buren hiervan in België.

Het is beide gemeenten een doorn in het oog dat er in Baarle-Hertog het hele jaar door vuurwerk kan worden verkocht. Vooral in de maanden oktober, november en december leidt dit tot grote verkeersoverlast, omdat veel mensen uit ons land in deze Belgische grensplaats vuurwerk komen kopen. Een deel van de Cobra’s, vuurpijlen en kanonslagen is in ons land verboden.

Meer protest

Het is niet voor het eerst dat Baarle-Nassau bezwaar heeft aangetekend tegen een vergunning voor de verkoop of opslag van vuurwerk in de aangrenzende gemeente. "Dat was vorig jaar mei en gericht tegen de Belgische provincie Antwerpen die hiervoor verantwoordelijk is. Deze procedure loopt nog”, legt een woordvoerder van de gemeente Baarle-Nassau uit.

Zij is nu in de pen geklommen, omdat er aanvragen waren ingediend voor de opslag van vuurwerk in de Kapelstraat, de Klokkenstraat en de Molenstraat. Dat zijn locaties die in of tegen het centrum van Baarle-Hertog liggen. Hier is het elk jaar een komen en gaan van vooral Nederlandse vuurwerkliefhebbers, die vaak voor grote bedragen inkopen doen in het Belgische deel van Baarle.

Vuurwerkbranche heeft succes

Ook de gemeente Baarle-Hertog wil, zoals gemeld, paal en perk stellen aan de verkoop van vuurwerk. Tot nu toe heeft de vuurwerkbranche die pogingen met succes bij de rechtbank weten te dwarsbomen. Ook loopt er nog een aantal zaken bij de Belgische Raad van State. Baarle-Hertog was onder meer van plan om vanaf oktober vorig jaar alleen in de laatste drie maanden van het jaar en dan ook enkel online vuurwerkverkoop toe te staan. De rechter kon zich hierin niet vinden.

Een verslaggever van Omroep Brabant zag eind september vorig jaar dat het toen al druk was in Baarle-Hertog: