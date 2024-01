Tranen van geluk en opluchting bij finish Dakar Rally: 'De zwaarste ooit'

Michiel Becx en zijn crew vieren de zevende plek op het podium van de Dakar Rally (foto: ANP/Florent Gooden). Veel emoties bij Anja van Loon en buggyrijders Martijn van den Broek en Jan-Paul van der Poel Volgende 1/2 Michiel Becx en zijn crew vieren de zevende plek op het podium van de Dakar Rally (foto: ANP/Florent Gooden).

Acht Brabantse teams hebben de finish van de Dakar Rally gehaald vrijdagmiddag. Dit jaar stonden onze provinciegenoten niet op het podium. Titelverdediger Janus van Kasteren was diep teleurgesteld na zijn vierde plek bij de trucks. Bij de andere Brabanders waren er vooral tranen van geluk en opluchting. Martijn van de Broek kende in zijn buggy een heel lastige laatste proef en was bang uit te vallen. Anja van Loon schreef geschiedenis, want ze werd de eerste vrouwelijke Nederlandse vrachtwagencoureur die de Dakar Rally finishte. De Brabanders waren het over een ding eens: dit was de zwaarste editie ooit.