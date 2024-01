Grote opluchting bij familie: vermiste vriendinnen (14 en 16) melden zich

"Ik ben heel blij! Renée en Louise hebben zich zelf gemeld bij het politiebureau in Vlissingen!" vertelt Sander de Groot, de vader van Renée zaterdagavond laat. "Ik kan bijna niet uit mijn woorden komen." De twee meiden waren sinds zondagavond vermist. Ze liepen weg uit een gesloten jeugdzorginstelling in Ossendrecht.

"We zijn super, super, superblij!", roept Sander uit. De vader van de 14-jarige Renée belde zaterdagavond om half twaalf vol blijdschap naar Omroep Brabant.

"Renée en Louise hebben zich zelf gemeld bij het politiebureau in Vlissingen. Ik ben een half uurtje geleden gebeld door de politie. Ik ben heel blij en kan bijna niet uit mijn woorden komen. Het is nog net zo onwerkelijk als afgelopen week." Renée en Louise worden vannacht teruggebracht naar jeugdzorginstelling Almata in Ossendrecht. "Verder weten we nog niets. Ik mag alleen maar hopen dat alle exposure hiertoe heeft geleid."

Louise en Renée werden zondagavond om half 8 als vermist opgegeven. De politie gaf aan dat het tweetal mogelijk met een auto was opgehaald. “Louise heeft een groot netwerk. Dit is waarschijnlijk een vooropgezet plan geweest", aldus de politie.

Renée's vader deed er de afgelopen dagen alles aan om zijn dochter te vinden. Zo ging hij langs de deuren met flyers. Vragen of mensen iets gezien hadden of misschien hun camerabeelden wilden bekijken. "De meiden moeten weten dat we zielsveel van hen houden. Waar ze ook zijn of met wie ze ook zijn. Ze zijn 14 en 16 en zien het gevaar of de intenties van andere mensen niet", vertelde hij eerder.

