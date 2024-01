Inbraak telefoonwinkel: 'Ik lig er nog steeds elke nacht wakker van'

“Ik lig er nog steeds wakker van.” De inbraak in een telefoonwinkel in Geldrop, vorig jaar december, heeft er stevig ingehakt bij de eigenaar van deze zaak. De man werd niet alleen financieel gedupeerd, maar liep ook emotionele schade op, zo vertelt hij maandag in Bureau Brabant.

In het opsporingsprogramma worden voor het eerst beelden vertoond van de kraak. Hieruit blijkt dat de daders goed de weg wisten in de winkel aan de Kleine Kerkstraat. Ze hadden zich goed voorbereid en wisten precies wat er waar te halen valt, zo vertelde de politie in de uitzending.

De inbrekers forceerden niet alleen de toegangsdeur van de winkel. Binnen wisten ze ook enkele gesloten deuren open te krijgen. Ze maakten onder meer gebruik van de zogeheten Bulgaarse methode. Hierbij wordt een cilinderslot met een tang stuk gedraaid om het daarna uit de deur te trekken. Dit is al jaren een van de meest gebruikte manieren om in te breken.

De daders wisten ook de werking van het alarm zo te verstoren, dat dit pas op een later moment in werking kon treden. Hierdoor hadden de twee mannen ongeveer een half uur vrij spel. In die tijd werd van diverse vitrinekasten het slot verbroken. Nadat het alarm alsnog was afgegaan, gingen ze er vandoor via de achterdeur. Ook die hadden ze van binnenuit opengebroken. De buit bestond uit telefoons, smartwatches en computerapparatuur met een waarde van enkele duizenden euro’s.