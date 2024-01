Alpaca's doodgebeten maar geen schadevergoeding voor eigenaar (70)

Twee van de alpaca's van Marius van Daal (eigen foto). "Het zijn zulke lieve dieren" (eigen foto). Volgende 1/2 Twee van de alpaca's van Marius van Daal (eigen foto).

Het lijkt erop dat Marius van Daal (70) uit Haps definitief kan fluiten naar een schadevergoeding voor drie van zijn alpaca’s die vorig jaar werden doodgebeten. BIJ12, een organisatie die onderzoekt of dieren door een wolf zijn gebeten, én zijn eigen verzekeringsmaatschappij kunnen niets voor hem betekenen. “Mijn hobby is om zeep geholpen.”

Vorig jaar maart werden in een paar weken tijd drie alpaca’s en 24 kippen doodgebeten in Haps. Ze liepen op het terrein van de Alpaca Haciënda Holland, eigendom van Marius van Daal. De dierenliefhebber had nog wel zoveel voorzorgsmaatregelen genomen. Toch was het een hongerig dier gelukt om bij de Zuid-Amerikaanse kameelachtigen te komen. Dat niet alleen: drie alpaca's werden bij de keel gegrepen. Van een van deze dieren werd een deel van de kaak een eindje verderop in de wei gevonden. Een ander deel was opgegeten.

"Dat DNA hebben ze uit een hondendrol gehaald!"

BIJ12 en een deskundige van de Wageningen University zeggen dat een hond dit moeten hebben gedaan. Van Daal houdt bij hoog en laag vol dat het om een wolf ging. “En die horen hier niet thuis! BIJ12 laat me alleen heel zakelijk weten dat er DNA was gevonden van een hond. Maar dat hebben ze uit een hondendrol op mijn terrein gehaald. Is er wel DNA van mijn dieren onderzocht? Uiteraard heb ik bezwaar aangetekend. Maar daarop heb ik tot op de dag van vandaag geen reactie gekregen. Zo onbeschoft.” Dat blijkt wat genuanceerder te liggen: BIJ12 zegt dat het een bevestiging heeft gestuurd van de ontvangst van het bezwaarschrift. Ook krijgt Van Daal binnenkort een uitnodiging voor een hoorzitting waarin hij zijn bezwaar kan toelichten. De alpaca-eigenaar zal er ‘zeker’ gebruik van maken, in de hoop dat hij alsnog gelijk krijgt. BIJ12 vindt het jammer dat de hoorzitting zo lang op zich laat wachten.

"De taxatiewaarde is veel te laag, een dekhengst kost een veelvoud."

De waarde van de drie dode alpaca’s wordt getaxeerd op 26.000 euro. “Veel te laag”, vindt Van Daal. “Het waren dekhengsten. Als ik ze had moeten kopen, hadden ze me een veelvoud gekost. Dat mijn verzekering niks voor me kan betekenen, daar heb ik vrede mee. De polisvoorwaarden voorzien bij dit soort gevallen niet in een vergoeding.” Deze week werd bekend dat de provincie ook subsidie wil geven aan houders van paarden, runderen, alpaca’s, lama’s en vrijlopende varkens om schade door wolven te voorkomen. Van Daal heeft zijn portie echter gehad. “Ik heb rondom de haciënda al genoeg gedaan om erger te voorkomen. Bovendien: ik ben inmiddels zeventig en heb ook niet het eeuwige leven.”

"Het zijn zulke lieve dieren, maar ik ga er niet meer in investeren."