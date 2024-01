Boze ondernemers willen horecabaas 'met pek en veren' de stad uit jagen

De komst van kipafhaalrestaurant 'De Grillige Kip' zorgt voor grote commotie in Roosendaal. Horeca- en vastgoedondernemers zijn met stomheid geslagen dat eigenaar Nico Lagerweij een nieuwe zaak opent terwijl ze stellen dat hij hen voor ruim twee ton heeft gedupeerd. “Deze man moet met pek en veren de stad uit worden gezet”, zegt een van hen. Nico Lagerweij zelf ontkent alle beschuldigingen.

In 2020 dwong de gemeente Lagerweij nog zijn twee restaurants in Roosendaal te sluiten: steakrestaurant 'Beer 'n Steak' had hij kort daarvoor overgenomen en Italiaans restaurant Adriatico had hij zelf opgezet. De zaken moesten dicht omdat hij de benodigde vergunningen niet op orde had. Bovendien beschuldigde de gemeente hem van 'slecht levensgedrag'. Lagerweij is in het verleden onder meer veroordeeld voor rijden onder invloed en faillissementsfraude. De twee zaken in Roosendaal sloten uiteindelijk vanwege faillissement.

"Ik ben te goed van vertrouwen geweest."

Met ‘Beer ’n Steak’ had Lagerweij een huurschuld van zo’n 60.000 euro. De eigenaar ging akkoord met een regeling om te voorkomen dat de ondernemer nog langer in zijn pand zou blijven. Ook de ondernemer van wie Lagerweij het steakrestaurant overnam, hield daar een kater aan over. “Hij is mij nog 10.000 euro schuldig voor de overname van inventaris. Op papier heeft hij zogenaamd geen geld, alleen een AOW’tje, en van een kale kip valt niks te plukken. Hij is ongelofelijk sluw.” De drankleverancier van ‘Beer ’n Steak’ zegt dat Lagerweij hem nog 20.000 euro moet betalen. “Ik ben te goed van vertrouwen geweest. Hij kwam met een dikke Audi A8 voorrijden, had een vlotte babbel en zag er betrouwbaar uit. De eerste leveringen heeft hij keurig betaald, maar daarna kwamen de smoesjes dat hij problemen had met zijn huurbaas en daarna was hij weer ziek.”

"Hij loopt vanzelf wel een keertje tegen de verkeerde aan."

Bij zijn andere zaak, Italiaans restaurant Adriatico, stelt de pandeigenaar dat Lagerweij hem met een huurschuld van 125.000 euro liet zitten. “Hij probeerde mij te beschuldigen van achterstallig onderhoud waardoor volgens hem het hele pand onder water liep. Er bleek niks van waar. Ik kan fluiten naar mijn centen, maar hij loopt vanzelf wel een keertje tegen de verkeerde aan”, stelt de eigenaar die het restaurant inmiddels weer in eigen handen heeft. Desgevraagd laat Nico Lagerweij weten dat beide faillissementen volgens hem ‘netjes zijn afgewikkeld zonder ongeregeldheden’. In het geval van Adriatico beweert hij zelfs dat hij onder meer door hoge energiekosten juist nog een ton van de huurbaas tegoed heeft. De faillissementen waren volgens Lagerweij het gevolg van teruglopende inkomsten door corona.

“Het is onbegrijpelijk dat hij nu gewoon weer verder gaat alsof er niets hand is.”

Nico Lagerweij had voor zijn nieuwe zaak ‘De Grillige Kip’ nog geen vergunning aangevraagd. Nadat Omroep Brabant hierover vragen stelde aan de gemeente Roosendaal, werd de kippenzaak bezocht door handhavers. “De bewuste exploitant is te kennen gegeven dat hij een exploitatievergunning moet aanvragen”, laat de gemeente in een reactie weten. Om misbruik van de vergunning en criminele activiteiten te voorkomen moet de gemeente een integriteitsonderzoek laten doen. Voor deze zogenaamde Bibob-procedure wordt informatie opgevraagd bij justitie, politie en de belastingdienst. Een van zijn voormalige zakenpartners in Roosendaal: “Ik kan mij niet voorstellen dat Lagerweij door het Bibob-onderzoek gaat komen en anders ga ik voortaan met mijn hele gezin elke dag kip bij hem halen, zonder te betalen uiteraard. Voor mij is het een grote boef." “Het is onbegrijpelijk dat hij nu gewoon weer verder gaat alsof er niets hand is”, stelt de drankleverancier van ‘Beer ’n Steak’.

"Laat ze maar met bewijzen komen."