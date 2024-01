6 restaurants, 7 ongelukken: dit is de baas van afhaalzaak De Grillige Kip

Met de opening van De Grillige Kip kent Roosendaal sinds begin dit jaar een nieuw kiprestaurant. Maar ook buiten de Nispensestraat is uitbater Nico Lagerweij, die zich soms ook Klaas laat noemen, een bekend gezicht. Oud-zakenpartners noemen hem een oplichter, en al sinds 2017 volgen geweigerde vergunningen, faillissementen en rechtszaken elkaar in rap tempo op. Een overzicht.

Eind oktober sluiten de zaken de deuren, ze worden failliet verklaard. In beide gevallen was bovendien sprake van een forse huurachterstand, volgens Lagerweij te wijten aan maar één ding: de coronacrisis. “Het was overmacht”, zo laat hij weten.

Natuurlijk mag dat. En het blijkt geen domme zet, want begin oktober moeten twee andere restaurants van Lagerweij, Beer 'n Steak en Adriatico dicht, opnieuw vanwege het 'slechte levensgedrag' van Lagerweij, die ooit een taakstraf kreeg voor gerommel rond een faillissement. In Beer 'n Steak en Adriatico schonk hij al een jaar alcohol zonder dat hij daar een vergunning voor had. Zijn vrouw heeft wel een 'schoon' verleden.

2020 – Toti Italy, Beer 'n Steak, Adriatico Roosendaal Lagerweij schrijft in 2020 het restaurant Toti Italy Roosendaal in bij de Kamer van Koophandel. Opvallend: vijf maanden later wordt het bedrijf opeens op naam van zijn vrouw gezet. “Mag dat soms niet?”, vraagt Lagerweij aan Omroep Brabant.

2017 - Restaurant met bowlingbaan Oisterwijk Een Italiaans restaurant met een bowlingbaan. De combinatie is bijzonder, maar in 2017 wil Lagerweij zo’n zaak openen in Oisterwijk. Wil, want de vergunning wordt geweigerd door de burgemeester. Die beschuldigt hem van 'slecht levensgedrag', zoals rijden onder invloed en faillissementsfraude. Allemaal 'ouwe koeien', aldus Lagerweij. De eigenaar van het pand, die destijds zei nog geld van Lagerweij te krijgen, kon op zoek naar een andere uitbater.

2021 – Toti Italy Roosendaal

Maar die coronacrisis maakt de ondernemerslust er niet minder op. In januari 2021 start het nieuwe restaurant op naam van de vrouw van Lagerweij: Toti Italy in Roosendaal. Open mocht de zaak nog niet, want door corona is alles gesloten.

In augustus ontstaat ook hier gedoe. De horeca mag op dat moment weer (gedeeltelijk) open, maar de vorige eigenaar van het pand eist 11.000 euro van Lagerweij. Een lening die hij weigert terug te betalen, zo blijkt uit de rechtbankstukken. De rechter kiest de kant van de eiser en Lagerweij moet betalen.

2022/2023 – Toti Italy Hoeven

Het is geen reden het rustig aan te doen. In maart 2022 (de meeste coronaregels zijn inmiddels verdwenen) wordt een tweede vestiging van Toti Italy ingeschreven, dit keer in Hoeven. Krap een jaar later opent de zaak de deuren, wederom met de vrouw van Lagerweij als formeel eigenaar.

Maar ook hier lopen de zaken niet gesmeerd. In mei 2023 buigt de rechter zich wederom over een huurachterstand, dit keer van acht maanden. De meer dan 32.000 euro moet terugbetaald worden, zo is het oordeel. Lagerweij ziet dat anders: “Die zaak loopt nog, er is een bodemprocedure gestart.”

2024 – De Grillige Kip Roosendaal

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. In januari opent afhaalrestaurant De Grillige Kip in Roosendaal, in dezelfde straat als Toti Italy. Dit keer weer gewoon op naam van Lagerweij zelf. Is het dan toch gelukt een vergunning te krijgen, ondanks zijn verleden? Nee, zo laat de gemeente Roosendaal desgevraagd weten. De Grillige Kip is open, maar heeft niet de juiste papieren. Volgens Lagerweij geen probleem: zijn schoonzoon gaat de zaak runnen en aan de vergunning wordt op dit moment gewerkt. Of de schuldeisers van Lagerweij er snel een kippetje zullen komen eten valt te bezien.

OOK HET LEZEN WAARD:

Boze ondernemers snappen niet dat Nico Lagerweij weer een zaak mag beginnen.