Meer opvang vluchtelingen in Helmondse volksbuurt: 'Geen appeltje, eitje'

De gemeente Helmond wil graag twee nieuwe opvanglocaties erbij voor vluchtelingen. Een van de beoogde plekken is op het terrein van een voormalige middelbare school. In de gebouwen daar wonen op dit moment 325 mensen uit Oekraïne. De gemeente Helmond wil daar 70 vluchtelingen bij huisvesten. Dat lijkt misschien geen grote groep, maar volgens burgemeester Blanksma, is het geen makkelijke boodschap voor de buurt.

De gemeente wil de eerste nieuwe opvang eind februari openen. Het gaat dan om een opvang voor jonge alleenstaande asielzoekers. Veertig jongeren tussen de 14 en 18 jaar krijgen een plekje aan de Mierloseweg. Een plek waar al twee keer eerder jonge asielzoekers zijn opgevangen. Het zijn jongeren die zonder ouders of begeleiders naar Nederland zijn gekomen om asiel aan te vragen. Half maart moet een nieuwe opvang aan de Nachtegaallaan de deuren openen. Achter de opvang voor Oekraïners staat een leegstaand gebouw. Volgens de gemeente is dat een goede plek om een groep van 70 vluchtelingen op te vangen. Het gaat dan om mensen uit Syrië, Eritrea en Somalië. Het gaat voor een deel om mensen die al in Nederland mogen blijven en om gezinnen. “Omdat de humanitaire nood ontzettend hoog is, helpen we nu met deze twee tijdelijke plekken voor noodopvang”, zegt Blanksma. “Asielzoekerscentra lopen over. Er zijn enorme tekorten aan opvangplekken. We nemen hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

De opvang voor de Oekraïners wordt geregeld door de gemeente, maar het COA is verantwoordelijk voor de nieuwe opvang achter het gebouw. Volgens de gemeente worden er goede afspraken tussen beide partijen gemaakt en komt er een duidelijk aanspreekpunt voor de omwonenden. “We moeten heel goed voor de omwonenden gaan zorgen”, zegt burgemeester Blanksma. “Het is geen appeltje, eitje.” Zo denkt de burgemeester dat mensen vragen gaan stellen over de verdeling van vluchtelingen over de stad. Waarom moet Helmond-Noord 400 vluchtelingen opvangen? De Helmondse volksbuurt heeft al genoeg problemen. “Ik weet zeker dat ze dat gaan zeggen”, zegt Blanksma.

De burgemeester hoopt de buurtbewoners voor zich te winnen met de belofte dat het om een tijdelijke locatie gaat. “Op 1 september dit jaar gaan beide locaties weer dicht. Dat is een harde deadline.” Maar bij de voormalige middelbare school wil de gemeente dan de opvang voor Oekraïners wel uitbreiden. “Er zijn echt dringend extra plekken nodig voor deze vluchtelingen.” De gemeente Helmond is ook op zoek naar permanente plekken om vluchtelingen op te vangen om te kunnen voldoen aan de Spreidingswet. Het gaat dan om 400 tot 450 vluchtelingen. “Op dit moment doen we te weinig, dat mag duidelijk zijn,” zegt Blanksma.

