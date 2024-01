Vermissing Yoran Krol (16): Veteranen Search Team zoekt met zestig mensen

Het Veteranen Search Team heeft woensdag met zo'n zestig mensen gezocht naar de vermiste Yoran Krol (16) uit Sleeuwijk. De veteranen zochten bij Werkendam en Hardinxveld-Giessendam langs beide oevers van de Merwede.

Het was de tweede keer dat het Veteranen Search Team naar de vermiste Yoran op zoek ging. Of de zoektocht iets heeft opgeleverd, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. Ook is niet bekend of de veteranen donderdag verder zoeken.

De afgelopen tijd is al gezocht met duikers, sonarboten en een leger aan vrijwilligers. Een van de zoekacties was de grootste zoekactie met burgers ooit in Nederland. Ruim 2500 mensen deden mee.

Yoran werd in de nacht van 24 december voor het laatst gezien bij jongerencentrum De Pomp in Almkerk. Een dag later werd zijn fiets aangetroffen op de Merwedebrug, zo'n twaalf kilometer van De Pomp.

