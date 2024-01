Brand in rieten dak van huis, speciaal brandweerteam helpt met blussen

Een gespecialiseerd team uit Elst verleende assistentie (foto: SQ Vision). De brand begon bij de schoorsteen (foto: SQ Vision). De brandweer op het dak (foto: SQ Vision). Volgende 1/4 Een brand die begon bij een schoorsteen van een huis aan de Rielsedijk in Geldrop is overgeslagen naar een rieten dak. Een gespecialiseerde rietploeg heeft de plaatselijke brandweer geholpen.

Een rieten kap van een huis in Geldrop is woensdagavond door brand verwoest. De brand brak rond kwart over negen door nog onbekende oorzaak uit in de schoorsteen van het huis aan de Rielsedijk. Daarna is het vuur overgeslagen naar het dak.