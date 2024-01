Gehandicapte jongen sterft door heet bad, verzorger krijgt beroepsverbod

Zairo was 14 jaar oud en zwaar gehandicapt. Een verzorger aan huis zette hem in een te heet bad. De man lette niet op en de jongen liep zulke zware brandwonden op dat hij kort daarna overleed. De rechtbank vindt dat de man nalatig was en legde een taakstraf op van 180 uur en de man mag vijf jaar lang niet meer in de zorg werken. Hij krijgt ook twee maanden voorwaardelijke celstraf als stok achter de deur.

Volgens de rechtbank heeft de verdachte Jack K. (63) 'grovelijk onvoorzichtig' en 'nalatig' gehandeld. "Verdachte is verantwoordelijk voor de dood van Zairo", oordeelde de rechtbank. Het leed is voor de nabestaanden onherstelbaar, stellen de rechters in hun vonnis.

De verdachte Jack K. was niet bij de uitspraak aanwezig. De pleegmoeder en pleegzus van Zairo reageren later nog op het vonnis.

Gehandicapt

Zaïro werd geboren in 2005. Hij was meervoudig gehandicapt, zeer afhankelijk van anderen en had een broze gezondheid. De jongen kon niet praten en kreeg sondevoeding. Als kind van anderhalf jaar ging hij wonen bij een pleeggezin in Steenbergen.

Daar kreeg zijn pleegmoeder hulp van een ervaren oud-collega, Jack K. uit Bergen op Zoom. Hij had een eigen zorgbedrijf. Maar er was nogal wat aan te merken op K. zijn bedrijf: Hij leverde ‘geen veilige en verantwoorde zorg’, oordeelde de inspectie in de maart 2020.

Uitgerekend in die maand, op 10 maart, deed K. Zaïro alleen in bad, thuis in Steenbergen. Maar het water was veel te heet. De jongen verbrandde zich ernstig over ruim de helft van zijn lichaam.

K. ondernam niet snel genoeg actie. Hulp kwam te laat. Twee dagen later overleed Zaïro aan zijn brandwonden in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Proces

Na veel onderzoek werd Jack K. (63) uit Bergen op Zoom als verdachte aangewezen. De beschuldiging: 'dood door schuld.' Tijdens de rechtszaak twee weken geleden kon de verdachte niet goed uitleggen waar het mis ging. "Als ik het wist dan zou ik het vertellen."

De officier van justitie kon wel vertellen waar het misging. Ze vond het kwalijk dat K. niet meteen 112 belde. “Dat is wat ik mezelf verwijt,” erkende K. De verzorger bood excuses aan. “Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd.”

De rechtbank vond de nalatigheid dus bewezen. 'Verdachte is ernstig tekortgeschoten, door Zairo te heet te baden, onvoldoende te koelen en niet op tijd 112 te bellen.'

Beroepsverbod

Uit politieonderzoek bleek dat er langer wat mis was. De inspectie had kritiek op de man zijn werk. Ook bleek dat Jack K. niet stond ingeschreven in het BIG-register, waarin alle zorgpersoneel hoort te staan.

Bovendien voerde K. na de dood van Zairo geen verbeteringen door. Zo registreerde hij zich niet en volgde hij geen trainingen.

K. werkt nu voor een thuiszorgorganisatie in het noorden van het land. Politie en justitie ontdekten dat zijn salaris werd gestort op een bankrekening die op een andere naam staat.

Kop in het zand

Politie en OM kregen de indruk dat hij zich verstopte na het bad-ongeluk. De reclassering merkte op dat hij zijn kop in het zand stak als het wat moeilijk werd. Zo kwam K. niet opdagen op de eerste rechtszitting vorig jaar en was onvindbaar. De man zei later dat hij gewoon bij zijn vriendin zat.

De officier van justitie heeft er geen vertrouwen in dat de man goed werk aflevert en denkt dat hij zomaar wat doet. Daarom eiste ze twee weken geleden een taakstraf van 180 uur met twee maanden voorwaardelijke celstraf, als stok achter de deur, mocht hij weer de fout in gaan. En daar bovenop eiste ze een beroepsverbod van vijf jaar.

Daar ging de rechtbank volledig in mee. Dat betekent dat K. vijf jaar lang geen werk in de zorg mag verrichten. Dat zou betekenen dat tot zijn 68e niet meer werken.