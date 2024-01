Had PSV een strafschop moeten krijgen? Scheidsrechters gaan het bespreken

Het mogelijk strafschopmoment voor PSV in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord krijgt nog een staartje. De KNVB gaat met alle scheidsrechters bespreken wat ze van de situatie vinden. De voetbalbond wil verder niets zeggen over het omstreden moment, waar na de wedstrijd nog veel over wordt gesproken.

PSV verloor de wedstrijd in het KNVB-bekertoernooi met 1-0 van Feyenoord, maar het ging na de wedstrijd vooral over dat ene moment in de tweede helft. De Eindhovenaren verwachtten een strafschop te krijgen toen Mats Wieffer een overtreding maakte op Noa Lang. Scheidsrechter Dennis Higler en videoscheidsrechter Clay Ruperti zagen dat anders en grepen niet in.

"Hij raakt hem vol op zijn voet."