Man doodgestoken op parkeerplaats Sint Willebrord, ex-vriendin heeft bekend

De 41-jarige Alex van Gool werd in oktober vorig jaar met een mes doodgestoken op een parkeerplaats n Sint Willebrord. Intussen is duidelijk dat zijn ex-vriendin en moeder van hun zoon een bekentenis heeft afgelegd. Donderdag kwam de zaak voor het eerst de rechtbank in Breda.

Van Gool werd op zondagavond 15 oktober doodgestoken op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Kanariestraat in Sint Willebrord.

De politie pakte al na enkele uren een man op. Dat bleek de nieuwe partner te zijn van de ex van Alex. Maar hij bleek er achteraf niks mee te maken te hebben. Daarom werd de Roosendaler al na twee dagen vrijgelaten.

Daarop meldde de ex-vriendin van Alex zich. Een vrouw van 39 jaar uit Sint Willebrord. Ze werd de enige verdachte in deze zaak.

De vrouw ging kort na de steekpartij in voorarrest en zit nog steeds in de cel. Donderdagmiddag was haar eerste tussentijdse zitting. Ze was daar zelf niet bij. Haar advocaat wel.

Zoon

Het enige wat de officier van justitie donderdag kort in de zaal meldde was dat het Openbaar Ministerie uitgaat van moord of doodslag. En dat het onderzoek is afgerond. Over een motief is niks gezegd, maar alles wijst erop dat er sprake was van een ruzie in de relatiesfeer. Van Gool en zijn ex hebben samen een zoon.

Wel werd bekend dat de vrouw nog onderzocht gaat worden. Op verzoek van haar advocaat gaan een psycholoog en psychiater onderzoeken wat er in haar omging voor de steekpartij en hoe het nu met haar gesteld is.

De advocaat diende geen verzoek om vrijlating in. Na afloop bevestigde de advocaat dat de verdachte een bekentenis heeft afgelegd.

De zitting voor de rechtbank in Breda duurde amper een half uur en werd bijgewoond door tientallen mensen. Achter glas op de tribune zaten familie en bekenden van de verdachte. In de zaal zaten veel familie en bekenden van het slachtoffer.

Er is een nieuwe zitting gepland voor half april. Maar ook dat wordt een tussentijdse zitting. Een datum voor het inhoudelijk proces is nog niet bekend.

