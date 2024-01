Je betaalt wel hondenbelasting, maar geen kattenbelasting en dat zit zo

Belasting betalen is nooit een pretje, maar voor je hond extra taks te moeten neerleggen, voelt voor sommigen dierenbezitters wrang. Vooral omdat ons land zoveel meer soorten huisdieren telt, die ook voor overlast en rommel zorgen. Hoe zit dat? Want waarom betaal je geen belasting voor een kat die overal in de wijk rondbanjert en wel voor een hond?

“Heel lang geleden had je het verschil tussen werkhonden, die een kar konden trekken, en luxe honden. Die luxe honden, die had je voor de lol. De hondenbelasting was dan ook een soort welstandsbelasting die altijd is blijven bestaan, al meer dan honderd jaar", legt Arjen Schep uit, hij is hoogleraar heffingen van lokale overheden. Het blijkt een grote ergernis onder hondenbezitters. Mensen vinden het oneerlijk, noemen het burgertje pesten want waarom moet je betalen voor een hond die je zoveel plezier geeft? En is het geen discriminatie? Want waarom hoeft iemand met een kat géén belasting te betalen? Die ergernis komt jaarlijks terug, als de tarieven per gemeente weer bekend zijn. Vooral omdat de verschillen tussen de gemeentes groot zijn. In de ene gemeente betaal je niets, in een andere gemeente bijna 130 euro per jaar. En als je meerdere honden hebt, verdubbelt zo'n bedrag met gemak.

"Misschien dat parkeergelden omhoog gaan, want ergens moet het geld vandaan komen."

"Sommige gemeenten kiezen ervoor om burgers tegemoet te komen en schaffen het af. Soms wordt er gekeken naar de kosten en passen ze daar de tarieven op aan. Maar andere gemeenten gebruiken de hondenbelasting als algemene belasting. De opbrengst is vrij besteedbaar, dat mag naar voorzieningen gaan voor honden maar mag ook worden uitgegeven aan lantaarnpalen." Hoe je het ook wendt of keert, de kosten van de voorzieningen voor honden moeten wel betaald worden. Zo zijn er hondenuitlaatveldjes, speciale prullenbakken en zijn er handhavers die kijken of die drol midden op de stoep wel wordt opgeruimd. "Als ze besluiten om nu geen hondenbelasting te heffen, is dat geen oplossing. Dat betekent misschien dat de onroerend zaakbelasting omhoog moet, de parkeergelden in de stad of misschien dat het lokale zwembad moet sluiten. Ergens moet het geld vandaan komen."

"In de wet staat dat het om honden gaat, daar kun je geen katten van maken."