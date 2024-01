112-nieuws: flinke schade na brand in huis • auto gaat in vlammen op

21.58

De brandweer is aanwezig in de Lindelaan in Nuenen. Daar is brand uitgebroken in een huis. Het vuur zat in de schoorsteen, maar er kwam ook rook onder de dakpannen vandaan. De brandweer heeft een deel van de vloer moeten slopen om te zoeken waar de brandhaard zat. Het vuur is daarna snel geblust.

De brand heeft flinke schade veroorzaakt op de bovenste verdieping van het huis. Niemand is gewond geraakt. De bewoners zullen volgens een 112-correspondent daarom een nacht ergens anders moeten slapen.