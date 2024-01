Maneges verdwijnen uit Brabant door te hoge kosten: 'Dit is heel zorgelijk'

Wie wil leren paardrijden kan zich het beste op tijd inschrijven bij een manege, want die zijn er steeds minder in Brabant. Veel ondernemers stoppen, omdat de kosten te hoog zijn. Kinderen die willen paardrijden kunnen daardoor niet overal meer terecht, er zijn veel wachtlijsten. Olympisch dressuuramazone Imke Schellekens uit Hooge Mierde ziet de teloorgang van de maneges met lede ogen aan. "Dit doet mij pijn aan het hart", zegt ze.

Theo Derksen heeft een manege in het dorp Zeeland. Drie maneges in zijn omgeving moesten er per 1 januari noodgedwongen mee stoppen, vertelt hij op Radio 1. En dat merkt hij aan zijn klantenbestand, want steeds meer rijders melden zich bij hem voor lessen. Maar zoveel plek heeft hij niet, daarom heeft hij sinds kort een wachtlijst. "We hebben nu gezegd dat we de komende twee maanden geen nieuwe mensen laten komen", zegt Derksen. "Dan kijken we daarna hoe het gaat met de planning en of er nog ruimte is." Hij vindt het zorgelijk omdat het voor kinderen zo steeds moeilijker wordt om te leren paardrijden.

"Mensen zullen voor brood meer betalen, maar voor een hobby is dat lastiger."

De belangrijkste reden dat manegehouders stoppen, zijn vaak de hoge kosten. Els Jeuken heeft een manege in de Mortel, zij ziet om haar heen dat steeds meer collega's in de problemen komen. "Personeel is duurder geworden, net als voer en verzekeringen. Alles om ons heen wordt duurder." Maar die prijsverhogingen doorberekenen aan de klanten, is volgens haar minder voor de hand liggend. "Mensen zullen voor een brood meer betalen, daar hebben ze alle begrip voor. Maar voor een hobby is dat toch lastiger." Ook Olympisch dressuuramazone Imke Schellekens-Bartels uit Hooge Mierde ziet de teloorgang van de maneges met lede ogen aan. "Vroeger waren wij in onze sport afhankelijk van de boeren die achter bij hun bedrijf een paard of pony hadden staan", zegt ze. "We hadden rijverenigingen en ponyclubs, maar die worden ook steeds kleiner. De jeugd wordt opgeleid op manegebedrijven, dus wij zijn in de sport daar ontzettend van afhankelijk."

"Ook onze industrie zal kleiner worden, dat kan zeker gevolgen hebben."