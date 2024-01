Bevalling op A16: ook op deze bijzondere plekken werden baby's geboren

Op de vluchtstrook bevallen, het overkomt gelukkig niet veel zwangere vrouwen. Zondagnacht kon op de A16 bij Breda een baby niet wachten totdat de ouders bij het ziekenhuis waren. Maar de snelweg is niet enige ongemakkelijke plek waar kinderen ter wereld komen, zo bleek wel in de afgelopen jaren.

Op de stoep van het ziekenhuis

Voor Stephanie en Thom uit Maren-Kessel was het ziekenhuis al in zicht, maar ook voor hen geen verloskamer. Toen ze de parkeerplaats van het ziekenhuis op reden was het hoofdje van hun baby al te zien. En dus werd het kindje op eigen kracht voor de ingang van het ziekenhuis geboren. Nog voordat hulp was gearriveerd, werd baby Lisa geboren.

In een volle bus

Ook niet de eerste plek waar je je kind ter wereld wilt brengen: in een volle bus. Het overkwam een vrouw in Breda. Buschauffeur Frans Videler van lijn 115 hoorde een gil en zag in zijn binnenspiegel een golf vruchtwater het gangpad in kletteren. Binnen een mum van tijd was het baby’tje geboren en dankzij de hulp van Frans en twee passagiers liep het allemaal goed af.

In een verzekeringskantoor

De medewerkers van zorgverzekeraar VGZ in Eindhoven keken vreemd op toen er in de hal van hun kantoorpand een vrouw aan het bevallen was. Een dakloze vrouw liep al uren op straat rond met persweeën en zocht haar toevlucht in het kantoor. Nog voordat er een aparte kamer gevonden was, was de baby al geboren. De medewerkers van het kantoor schoten vervolgens massaal te hulp met kleertjes en geld. Voor de dakloze vrouw is uiteindelijk onderdak gezocht.

In een rijdende auto

Baby Julia van Piet en Daniëlle van Aart uit Zevenbergen werd geboren in een rijdende auto. Terwijl haar ouders in volle vaart naar het ziekenhuis reden, raakte haar geduld op. Terwijl de auto in volle vaart over de snelweg raasde, trok Daniëlle haar kleren uit en zette ze geheel eigenhandig hun dochtertje op de wereld. Omdat de baby niet huilde, reed Piet stevig door. Maar in het ziekenhuis bleek dat de bevalling perfect was verlopen.