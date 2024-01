Roy krijgt waarschuwingsbrief van Inspectie Gezondheidszorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft drie Brabantse cosmetische klinieken schriftelijk gewaarschuwd, waaronder die van realityster Roy Donders uit Tilburg. Aanleiding is eerdere berichtgeving van Omroep Brabant. Het gaat om plekken waar fillers worden gezet of dit geleerd wordt aan anderen, terwijl de kliniek daar niet de juiste papieren voor heeft.

In november onthulde Omroep Brabant dat zo'n twintig cosmetische klinieken in onze provincie de zaken niet op orde hebben. Drie van hen zetten fillers zonder dat ze een BIG-registratie als arts te hebben. Dat is illegaal. Ook waren er klinieken waar de behandelaars wel een BIG-registratie hebben maar geen opleiding voor cosmetisch arts gevolgd hebben. Voor de beroepsvereniging was dat reden om zich zorgen te maken.

Anderen ook in vizier

Dik twee maanden na de publicaties laat de inspectie weten achter de klinieken aan te gaan. Drie van hen hebben een brief van de inspectie gehad. In de brief worden de regels nog eens uitgelegd. Ook de andere klinieken hebben de aandacht van de inspectie, mogelijk worden die op een later moment nog aangeschreven.

De drie klinieken waar het om gaat zijn:

Kliniek Donders van Roy Donders in Tilburg,

Kliniek Lanette ook in Tilburg

Kliniek De Huidspecialisten in Valkenswaard.

De laatste twee geven cursussen aan derden over het zetten van fillers, terwijl ze daar zelf niet voor bevoegd zijn. Het is niet duidelijk of er na de brief nog verder actie ondernomen wordt door de inspectie.

Donders gesloten

Sinds de publicaties is de website van Kliniek Donders gesloten. Roy Donders liet zelf weten dat hij wel doorwil gaan met het zetten van fillers. Hij acht zichzelf wel bekwaam omdat hij het al jaren zonder klachten doet.

Zowel Kliniek Lanette in Tilburg als De Huidspecialisten in Valkenswaard hebben inmiddels de website aangepast. Een BIG-registratie is nu soms wel verplicht voor cursisten. Wie de cursussen bij deze klinieken precies geeft en of die wel bevoegd is, is niet duidelijk.