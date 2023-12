Roy Donders wil fillers blijven zetten: 'Ik ben wel bekwaam'

Realityster Roy Donders onderzoekt of het toch mogelijk is om zelf fillers te blijven zetten in zijn Tilburgse kliniek aan huis. "Ik doe dit al drie jaar zonder enige fout dus dan zou je toch zeggen dat ik wel bekwaam ben."

Zo’n zestien klinieken in onze provincie doen cosmetische ingrepen terwijl hun personeel daar niet voor opgeleid is. Of het zelfs volgens de wet helemaal niet mag, zo ontdekte Omroep Brabant eerder. Eén van de klinieken die illegaal fillers zette, is die van Roy Donders. Als reactie op het nieuws haalde Donders donderdag al zijn website offline.

Verboden

Donderdagavond laat reageerde hij uitgebreid op het nieuws in een video op zijn YouTube kanaal. Hij geeft aan dat het hem een week heeft gekost om alle informatie boven tafel te krijgen en duidelijk te hebben of hij fillers mag zetten.

Het antwoord is: nee, fillers injecteren mag alleen als je een arts bent en geregistreerd staat in het BIG-register. Dat is Roy Donders niet.

Donders zegt de injecties te doen met een speciaal apparaat, de Mesogun. Maar ook om dat apparaat te mogen gebruiken, moet je arts zijn. Gebruik door leken is al anderhalf jaar verboden. Dat wist Donders niet.

Smetvrees

Het stoort Donders hoe zijn kliniek in verschillende media is besproken. "Ik word weggezet als illegaal, strafbaar, duistere praktijken... dat ik in een garage met een sticker op de deur aan het prikken ben." Volgens hem klopt hier niks van.

"Luister, dit pand is voor duizenden euro's verbouwd, alles is steriel. Heel Nederland weet dat ik smetvrees heb, je ruikt de Dettol (ontstemmingsmiddel, red.) als je hier binnenkomt", aldus Donders.

Behandelingen voortzetten

De zanger geeft aan niet zomaar te willen stoppen met zijn kliniek. "Ik vind het heel leuk om te doen en ik maak mensen heel blij. Dus ik zit erover na te denken om misschien toch in zee te gaan met een cosmetisch arts zodat ik mijn behandelingen gewoon kan voortzetten."

Hij geeft aan graag 'onder supervisie' van een arts te willen werken, die hij 'te allen tijde kan bellen als ik iets niet weet'. Hij wil dan wel graag samenwerken met een arts die hem bekwaam acht om te prikken: "Ik doe dit al drie jaar zonder enige fout dus dan zou je toch zeggen dat ik wel bekwaam ben.

Volgens de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde ben je bekwaam na een tweejarige opleiding tot cosmetisch arts. Donders werkte eerder samen met cosmetisch arts Pascal Gyselinck, maar die samenwerking is gestopt.

De video van Roy Donders: