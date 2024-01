Vermissing Yoran Krol (16): politie stopt met 'lukraak zoeken'

De politie zoekt niet meer actief naar de vermiste Yoran Krol (16) uit Sleeuwijk. Dat zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant. Omdat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf en het zoekgebied steeds groter wordt, is het volgens de politie onbegonnen werk om overal te blijven zoeken. "Het is zoeken naar een naald in een hooiberg."

Dat betekent volgens de politie niet dat ze helemaal stoppen met de zaak rondom de 16-jarige tiener uit Sleeuwijk. Ze hebben alleen een aanleiding nodig om op een specifieke plek te gaan zoeken. Die aanleiding is er nu niet. "Het onderzoek loopt nog en zodra we weer aanwijzingen hebben over een concrete plek, gaan we weer actief zoeken."

Verdronken in rivier

Yoran werd in de nacht van 24 december voor het laatst gezien bij jongerencentrum De Pomp in Almkerk. Een dag later werd zijn fiets gevonden op de Merwedebrug, zo'n twaalf kilometer van De Pomp. Later werd ook de jas van de jongen gevonden in het water bij Papendrecht.

De politie gaat ervan uit dat Yoran in de rivier terecht is gekomen en is verdronken. Door de stroming kan hij op veel plekken terecht zijn gekomen en wordt het zoekgebied met de dag groter. "We kunnen niet lukraak overal met de sonarboot gaan varen", zegt de woordvoerder.

Grootste zoekactie ooit

Sinds zijn vermissing werd er met man en macht naar de jongen uit Sleeuwijk gezocht. Het Coördinatie Platform Vermissingen (CPV) organiseerde de grootste burgerzoekactie ooit in Nederland. Liefst 2500 mensen zochten binnen een straal van dertig kilometer rond Sleeuwijk.

Afgelopen woensdag zocht ook het Veteranen Search Team naar Yoran. Zij zochten met zo'n zestig mensen bij Werkendam en Hardinxveld-Giessendam langs beide oevers van de Merwede.

Kijk hier hoe de vader van Yoran samen met een gespecialiseerd team op zoek gaat naar Yoran: