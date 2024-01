Schoten gelost op parkeerplaats, wie is deze schutter?

Wat gebeurde er op de parkeerplaats bij de Tollensflat in Roosendaal vorig jaar december? Bewoners hoorden schoten en op de parkeerplaats vond de politie twee beschadigde auto’s en versplinterd glas. Op beelden van Bureau Brabant is nu te zien wat er daar op die parkeerplaats gebeurde.

Op de beelden, die zijn gemaakt vanuit de Tollensflat, is te zien dat een zwarte Volkswagen Polo de parkeerplaats oprijdt. De man, het latere slachtoffer, parkeert zijn auto. Niet veel later rijdt er een goudkleurige BMW X1 de parkeerplaats op. De bestuurder zet zijn auto voor de Volkswagen Polo zodat deze niet meer kan wegrijden.

Twee mannen stappen uit de BMW, ze lopen naar de bestuurder van de Polo. Ze lijken met elkaar in gesprek. En dan klinken er plots drie schoten. Er ontstaat paniek en de bestuurder van de Polo probeert weg te komen door tegen de wagens te rijden die voor en achter hem staan geparkeerd.

Het slachtoffer in de Polo is weet met snelle vaart weg te komen. De schutter rent weg en stapt later weer in de BMW. In Bureau Brabant van maandagavond vraagt de politie zich af wie deze man is, en waarom hij geschoten heeft op het slachtoffer.

De politie heeft op een eerder moment al twee verdachten aangehouden maar zoekt nu dus specifiek naar de schutter.