Heftige achtervolging eindigt met arrestatie en gecrashte politieauto

De politie heeft maandagavond een automobilist anderhalf uur achtervolgd en uiteindelijk met veel machtsvertoon aangehouden in Overloon. Op beelden is te zien hoe de man achterna wordt gezeten door een groot aantal agenten en voor de kerk aan het 14 Oktoberplein tegen de grond wordt gewerkt.

Zo'n tien politie-eenheden waren bij de achtervolging betrokken. Ook een politiehelikopter werd ingezet.

De achtervolging begon in het Limburgse Oostrum, vlakbij Venray. De man werd achtervolgd omdat hij een gebiedsverbod had overtreden. Op het moment dat de politie arriveerde om de man aan te houden, ging hij er in de auto vandoor.

Onderweg haalde hij gevaarlijke capriolen uit. Hij reed op hoge snelheid door dorpen en probeerde op politiemensen in te rijden. Tijdens zijn vlucht raakte hij een politieauto van de landelijke eenheid, die kwam tegen een boom tot stilstand. Ook raakte hij een personenauto.

Niemand raakte bij de dollemansrit gewond. De man is uiteindelijk in de boeien geslagen en meegenomen naar het bureau.