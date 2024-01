Paul zag zijn kantoor in vlammen opgaan: 'We moeten nu gewoon door'

Paul Wijtman, eigenaar van WVH Gevelprojecten. Foto: Noël van Hooft. Foto: Noël van Hooft. Foto: Sander van Gils / SQ Vision Foto: Sander van Gils / SQ Vision De voorkant van het bedrijfspand (foto: Sander van Gils / SQ Vision). Foto: Sander van Gils / SQ Vision Volgende 1/7 Paul Wijtman, eigenaar van WVH Gevelprojecten.

De schouders eronder en door. Zo reageert eigenaar Paul Wijtman dinsdagochtend nadat een deel van zijn bedrijf aan De Scheper in Oirschot in vlammen opging. Het kantoorgedeelte van de gevelbouwer is 's nachts grotendeels verwoest door het vuur. Het productiegedeelte lijkt nog intact. "Normaal gesproken maken we gevels, en branden we ze niet kapot", zegt de eigenaar van WVH Gevelprojecten.

Het vuur in het pand brak 's nachts uit rond tien voor half twee. De brandweer schaalde al snel op naar een zeer grote brand. De vlammen sloegen uit het dak. "Ik ben wel eens beter wakker geworden", vertelt eigenaar Wijtman de volgende ochtend met een ongemakkelijk lachje. Hij werd 's nachts gebeld met de boodschap dat zijn bedrijf in lichterlaaie stond en ging direct naar De Scheper. "Ik zag vuur, heel veel vuur", zegt Wijtman. "En zo'n honderd brandweermensen." De brand is ontstaan in het kantoorgedeelte. Die is voor het grootste gedeelte verloren gegaan. "Het enige dat nog goed is, is de gevel. Dus dat zit wel goed bij ons", grapt de eigenaar van het gevelbouwbedrijf.

"We gaan gewoon door."

Terwijl Wijtman voor zijn afgebrande kantoor staat, oogt hij positief. "Ja, ik moet wel", legt hij uit. "Ik heb me weleens beter gevoeld, maar we moeten hier nu voor onze klanten en onszelf zorgen dat we weer aan de slag kunnen. We gaan gewoon door." Het productiegedeelte van het bedrijf lijkt niet aangetast te zijn door de brand. "We hebben ook nog andere productielocaties, dus dat zit denk ik wel goed. Als we computers hebben, kunnen we binnen twee dagen weer aan de slag. We moeten gewoon zorgen dat de productie weer doorloopt." De brandweer was maandagnacht met man en macht bezig om het vuur te bestrijden: