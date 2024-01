Het lekkerste Brabantse worstenbroodje: dit zijn de 10 finalisten

Het is weer zover! De wedstrijd om het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje gaat richting de finale. Wie van de tien bakkers mag zich kronen tot de beste? Wie wordt de opvolger van Eline Nagelkerke uit Oudenbosch? Of gaat Eline voor de tweede keer met de hoogste eer strijken? Op 17 april wordt de winnaar van Het Lekkerste Worstenbroodje 2024 bekendgemaakt.

Laten we de finalisten aan je voorstellen. Dat doen we in alfabetische volgorde:

Bakkerij Verba uit Woudrichem

Bart de Bresser uit Baarle-Nassau

Ben van Haren uit Waalwijk

Eline Nagelkerke uit Oudenbosch

Giel Vermeulen uit Heusden

Jan Nagelkerke uit Oudenbosch

Jeroen en Barry van der Steen uit Made

Jeroen van Dongen uit Wagenberg

Jeroen van Dongen uit Terheijden

Theo Pastoor uit Tilburg

De bekendmaking van de winnaar is op woensdag 17 april om 19.00 uur bij Curio aan de Frankenthalerstraat 15 in Breda. Alle informatie over Het Lekkerste Worstenbroodje.

