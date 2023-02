Eline bakt samen met haar vader duizenden 'lekkerste worstenbroodjes'

Burgemeester Bernd Roks komt ook worstenbroodjes bij Eline halen (foto: Collin Beijk). Eline met haar worstenbroodjes voordat ze de rijskast ingaan (foto: Collin Beijk). Volgende Vorige 1/2 Burgemeester Bernd Roks komt ook worstenbroodjes bij Eline halen (foto: Collin Beijk).

Het is druk donderdag bij bakkerij Nagelkerke in Oudenbosch. Veel mensen vragen om het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje van Eline Nagelkerke (16) en ook de bestellingen stromen in rap tempo binnen. "Zo knap dat je al zo jong zo goed bakt", zegt een vrouw terwijl ze haar worstenbroodjes afrekent.

Om zes uur 's ochtends stond Eline alweer worstenbroodjes te maken in de bakkerij. Ze bakt er met haar vader Jan zo'n 3000 tot 4000. Dat is ook wel nodig want de bestellingen komen uit heel Brabant, maar zelfs vanuit Enschede en Amsterdam. "Die bezorgen we per post en hebben ze dan vandaag of morgen nog binnen", legt moeder Sofie Nagelkerke uit terwijl ze druk aan het inpakken is. Nadat Eline woensdagavond de winst binnenhaalde, kwamen er binnen een half uur al honderd bestellingen binnen. "Dat is echt veel op dat late tijdstip", vertelt de winnares.

"Ik dacht eerst nog: dit wordt hem niet."

Eline was vooraf al heel blij geweest met een podiumplek en zag de overwinning bij de verkiezing van het Lekkerste Worstenbroodje niet aankomen. "Ik dacht eerst nog: dit wordt hem niet, maar toen bleek ik gewonnen te hebben. Ik kon het echt even niet geloven toen ze mijn naam riepen." Ze heeft al veel felicitaties gehad en is blij met de titel. "Mooi ook dat mijn naam nu op de grote wisselbeker staat tussen alle andere winnaars." De hele ochtend lopen mensen de bakkerij binnen voor Eline haar winnende worstenbroodjes "Ik hoorde haar op de radio en kom vanuit Kapelle en ben even omgereden", vertelt een man. "Ik denk alleen niet dat alle broodjes Zeeland halen, ze zijn veel te lekker."

"We zijn supertrots, beter kan de carnaval hier niet beginnen."

Ook de burgemeester van Halderberge komt langs om even voor de lunch op het gemeentehuis. "Daar leven we eigenlijk op de worstenbroodjes van Nagelkerke", zegt Bernd Roks lachend. "Het bakkersvak is haar natuurlijk met de paplepel ingegoten, maar dat je zo jong zo'n prestatie neerzet daar zijn we natuurlijk supertrots op. Beter kan de carnaval niet beginnen." Vader Jan Nagelkerke wist nooit hoger dan tweede te eindigen en is ook enorm trots. Eline won al bij de thuisbakkers en is nu de jongste winnares van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje ooit. "Ze doet er bescheiden over, maar ze heeft er hard voor gewerkt. Eline doet nu de bakkersopleiding en heeft elke week een volle dag aan haar worstenbroodje besteed."

"Ik bak liever dan dat ik in de belangstelling sta."

Eline zelf moet nog een beetje aan alle aandacht wennen na haar overwinning. "Ik ben trots en blij hoor, maar ik hou het liever bij lekker bakken dan zo in de belangstelling staan", vertelt ze bescheiden. Ze geeft 's ochtends het ene na het andere radio-interview. En dat is meteen te merken aan het aantal bestellingen online en telefoontjes. Sommige bedrijven willen ruim honderd van Eline haar worstenbroodjes tegelijk. Eventjes ligt de webshop die de jonge bakster en onderneemster zelf runt eruit. "Hij lijkt een beetje overbelast", zegt ze met een lach. Na een eigen webshop en de titel van het Lekkerste Worstenbroodje heeft ze al een volgend doel: "Een eigen bakkerij, al zal dat nog wel even duren."