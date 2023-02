Winnares van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje lust ze zelf niet

Eline Nagelkerke (16) uit Oudenbosch is woensdagavond de winnaar geworden van de strijd om 'Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2023'. En dat is niet voor de eerste keer. Twee keer eerder stond de dochter uit een beroemde bakkersfamilie op de hoogste trede van het podium bij de thuisbakkers. Aan Eline is een lekker worstenbroodje wel besteed, zou je denken. "Maar ik lust geen worstenbroodjes."

De winnares kreeg de wisseltrofee woensdagavond in het Summa College in Eindhoven uitgereikt door zanger en soapster John de Bever. Eline is de jongste winnaar bij de profs uit de geschiedenis van de worstenbroodcompetitie.

"Ik ben wel blij dat heb ik gewonnen heb. De concurrentie was groot. Toen de nummers twee en drie al bekend waren, wist ik wel dat ik gewonnen had. Donderdag weer vroeg in de bakkerij aan de slag, want er zullen wel veel worstenbroodjes verkocht gaan worden", verwacht de winnares.

Eline is de jongste winnares ooit van de verkiezing van het Lekkerste Worstenbroodje. "Dat is wel heel speciaal. Toch ben ik vooraf niet zenuwachtig geweest, want dan wordt het niets", zegt de gelukkige winnares. Een positie waar haar vader Jan jaloers op is, want die kwam bij de verkiezingen nooit verder dan een tweede plek. Hij keek van een afstand vol trots naar zijn dochter.

Die moet donderdagochtend weer vroeg uit de veren. Eline: "Eerst worstenbroodjes bakken en daarna carnaval vieren. Het wordt een kort nachtje." Toch moet de winnares nog iets bijzonders van het hart. "Ik hou helemaal niet van worstenbrood. Brood eet ik elke dag en dat vind ik ook lekker. Gehakt vind ik ook lekker, maar niet in een broodje. Ik snap dat andere mensen worstenbrood wel lekker vinden. Maar zelf eet ik het niet."