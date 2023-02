Dit is wat de bakker overkomt die Lekkerste Brabantse Worstenbroodje maakt

Wie de strijd om het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje wint, spint daar flink garen bij. Jorrit Foolen van Bakkerij Foolen uit Sint-Oedenrode kan het weten, want hij won de bakcompetitie in 2017. “De acht weken daarna was het een totaal gekkenhuis.”

Onderschat de gevolgen van de winst van deze competitie niet. Want de winnaar kan zijn borst natmaken na het liften van de wisseltrofee. Woensdagavond werd bekend dat de 16-jarige Eline Nagelkerke dit jaar het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje maakt. Zes jaar geleden viel die eer ten deel aan Jorrit Foolen. Als we hem donderdagmorgen bellen met de vraag wat zijn winst in 2017 betekende voor hem en zijn bedrijf is hij duidelijk. “De eerste acht weken na de winst was het een totaal gekkenhuis. Ik heb toen twintig uur per dag gebakken. Ik had geen personeel, dus moest het alleen doen. Na die acht weken ben ik een week gesloten geweest.”

"Iedere vrijdagochtend om zes uur komt een slager uit Hilversum worstenbroodjes halen."

Zijn bakkerij zit in Sint-Oedenrode, maar vanuit heel het land wisten mensen Foolen te vinden. “Ik heb mensen uit Groningen en Maastricht over de vloer gehad. Kreeg telefoontjes met de vraag of ik worstenbroodjes kon opsturen. En tot op de dag van vandaag komt er iedere vrijdagochtend om zes uur een slager uit Hilversum worstenbroodjes halen die hij in het weekend in zijn winkel verkoopt”, vertelt Jorrit enthousiast. Zijn jaaromzet steeg na de winst van de competitie met 50 procent. De ‘totale chaos’ na de winst was voor Jorrit reden om te stoppen met deelname aan de bakcompetitie. De jaren erna zat Jorrit wel in de jury. “Dat is voor mij ook heel leuk om te doen.”

"Het is een kwestie van veel oefenen en veel mislukken."

Als geen ander moet Jorrit dus het geheim kennen van een goed worstenbroodje. Volgens hem zit de kunst in het binden van het vet van het gehakt in het brood. “Je moet goed gehakt hebben, het brood moet lekker mals zijn en niet te klef worden van het vet van het gehakt. Maar het vet is wel heel belangrijk, want dat geeft de smaak. Het is een kwestie van veel oefenen en veel mislukken. Daar gaat heel veel tijd in zitten.” Het maken van een goed worstenbroodje is dus ook een kwestie van ervaring. Toch is Jorrit niet verbaasd dat de 16-jarige Eline Nagelkerke er dit jaar met de winst vandoor gaat. “Eline weet echt wel hoe het werkt. Ze heeft dit van huis uit meegekregen, die hoef je niks te leren.”