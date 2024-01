Soap met twee coffeeshops gaat verder, gemeente zoekt geschikte plek

De soap rond de vestiging van twee nieuwe coffeeshops in Tilburg krijgt een vervolg. Dinsdag maakte de gemeente bekend dat op het Paletplein 11, in een klein winkelcentrum in Tilburg-West, een coffeeshop moet komen. Althans, dat is de bedoeling van de gemeente. Eerder vielen twee beoogde locaties al af.

Het valt niet mee om in Tilburg twee nieuwe coffeeshops te krijgen. Na een veelbesproken loting kwamen twee locaties uit de hoge hoed die, daar lijkt het nu op, allebei zijn afgevallen. Het Verdiplein in Tilburg-Noord en Koningsoord, het nieuwe winkelcentrum in Berkel-Enschot, waren de locaties die op 8 juni vorig jaar werden geloot. Het Verdiplein viel al snel af: er lag een jongerencentrum te dicht in de buurt.

Protesten

Omdat de elf huidige Tilburgse coffeeshops allemaal in het centrum van de stad liggen, moeten de nieuwe op plekken daarbuiten komen. Maar in Berkel-Enschot stonden omwonenden op de achterste benen toen ze hoorden dat ze een coffeeshop in de buurt zouden krijgen.

Uiteindelijk viel Berkel-Enschot af omdat de gemeente de vergunning weigerde. De ondernemer had zijn aanvraag veranderd en dat mocht niet. De ondernemer die de vergunning had aangevraagd, is een bezwaarprocedure gestart en die loopt nog.

Infoavond

Ondertussen zoekt de gemeente naar een alternatieve locatie voor het Verdiplein en dat is dus het Paletplein geworden. De ondernemer die op het Paletplein een coffeeshop wil beginnen, mag nu een vergunning gaan aanvragen, aldus de gemeente.

Burgemeester Theo Weterings heeft dinsdag met mensen in de buurt al gesproken, onder wie ondernemers en leden van de wijkraad. Op 20 februari is er voor omwonenden een informatieavond.

