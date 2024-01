Het huis van Joke en Frits wordt afgebroken na brand: 'Alles is verloren'

Ondanks dat ze voorbereid waren, kwam de klap bij Joke en Frits Kool hard aan. Hun huis, dat bij de brand in kasteel Velderwoude in Den Bosch zwaar beschadigd raakte, moet worden afgebroken. In totaal moeten 7 van de 22 woningen, die onbewoonbaar zijn na de brand in de parkeergarage op 17 januari, helemaal gesloopt en herbouwd worden.

"Alles wat er nog in ons huis staat, moeten we als verloren beschouwen. We mogen ons huis niet in, omdat het beton zo gaar als boter is en elk moment kan instorten. Bovendien zit alles onder een dikke laag roet. Er liggen nog fotoboeken van onze trouwdag en foto's van toen de kinderen klein waren. Dat alles weg is, is wel heel heftig", vertelt Frits.

"De pilaren onder ons huis zijn als Bastognekoek, als je er tegenaan tikt vallen de stukken beton er zo vanaf", vertelt Joke Kool. Samen met haar man Frits heeft ze meteen na de vernietigende brand onderdak gevonden bij een vriendin in Engelen. "Ik heb nog steeds dezelfde kleren aan als toen we voor het vuur moesten vluchten", zegt Joke. "Ik zit in geleende kleren en ga volgende week eindelijk wat nieuws kopen", vult Frits aan.

De afgelopen twee weken na de brand hebben Joke en Frits Kool met een lach en een traan doorgebracht. "Het is hartverwarmend om te merken hoe iedereen meeleeft en te zien wat mensen allemaal voor je willen doen. Aan de andere kant hebben we ook slapeloze nachten en zijn we vaak emotioneel als je bedenkt hoe het allemaal verder moet", zegt Joke. "Gelukkig hebben we een tweedehands auto kunnen kopen zodat we in ieder geval weer vervoer hebben."

Samen met enkele andere gedupeerde bewoners kunnen Joke en Frits binnenkort terecht op de Zandleij, een vakantiepark bij Cromvoirt. "De sloop en en het opnieuw opbouwen van ons verwoeste huis gaat misschien wel drie jaar duren en als het tegen zit nog langer, dus we weten niet of we dat op onze leeftijd nog wel willen. Misschien dat we in de tussentijd een andere plek vinden waar we willen wonen en dan laten we Velderwoude voor wat het was", aldus Frits.

"We leven bij de dag. Ik heb een opschrijfboekje aangeschaft waarin ik elke dag bijhoud wat er moet gebeuren en als het gedaan is streep ik het weer door en zo gaan we maar door. We zijn gelukkig positief en vooral ook heel blij met alle hulp die we krijgen. Ook als het tegenzit moet je vooruit kijken en ik hoop dat we dat erin kunnen houden", zegt Frits met een kleine glimlach.

De brand in de parkeergarage ontstond nadat een bewoner onwel werd en met zijn auto tegen een muur reed. Het vuur sloeg snel over naar andere auto’s en de in totaal 52 woningen en 34 appartementen boven de parkeergarage. De meeste mensen konden kort na de brand terug naar hun huizen. Bewoners van 22 van de appartementen konden hun woning niet in, omdat het niet veilig was.

Zo zag de parkeergarage er na de brand uit: