Deze dialectzanger weet wel waarom wij Brabanders zo 'zen' zijn

'Het Brabants kwartierke' en 'neem het allemaal nou niet zo serieus', het zijn prettige eigenschappen in de tegenwoordige hectische tijd. Dialectzanger Hein Augustijn uit Den Bosch weet wel waarom hij zo dol is op onze provincie, hij legt het uit in de vierde aflevering van de podcastserie 'Hee gaode mee': "Brabanders zijn net Boeddhisten. Het bewijs daarvoor is het werkwoord zijn. In het Brabants is dat zèn."

Het toont hoe Augustijn in zijn vel zit, zijn wortels liggen in Brabant. Zijn liedjes in de eigen taal zitten vol met kleine observaties. Zo bracht hij ooit een ode aan 'Meskes meej 'n zaachte g'. Het werd zelfs een klein hitje. Een ode aan de taal die hij zelf thuis niet altijd mocht spreken. Daar mocht het niet al te plat. Daarom spreekt hij nu eerder 'algemeen beschaafd Brabants' zoals hij het noemt. "Het dialect zit in Brabant wel een beetje in de verdrukking."

"Iedereen komt wel ergens vandaan. Maar hoe zou het klinken als ik ergens anders was geboren."

Hij vindt het belangrijk om de eigen taal op een voetstuk te zetten. Hij schreef het liedje 'Van hier' en dat werd uiteindelijk een soort 'We are the world' in het dialect. Hij vroeg andere dialectzangers in heel Nederland om ook zinnetjes te zingen in hun eigen taal. "Iedereen komt wel ergens vandaan. Maar hoe zou het klinken als ik ergens anders was geboren. Zo deed iedereen een stukske." Deze en andere verhalen van Hein Augustijn hoor je in de podcast 'Hee gaode mee' van Omroep Brabant. Wil je de hele podcast luisteren? Klik hieronder en abonneer je zodat je geen aflevering mist. Luister ook naar eerdere afleveringen met andere bekende Brabanders in de hoofdrol.