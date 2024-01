Concerten Veul Gère voor 2025 binnen vijf minuten uitverkocht

Carnaval moet nog beginnen, maar de carnavalsconcerten van Veul Gère in 2025 zijn al uitverkocht. Dinsdagavond startte de verkoop en binnen vijf minuten waren alle kaarten uitverkocht. Op 24 en 25 januari treedt de Tilburgse carnavalsvereniging op in Poppodium 013 in hun Tilburg. Voor fans zonder kaartje, is er nog wel één kans om te gaan.

In een bericht op Facebook laat Veul Gère weten dat de kaartjes voor zowel vrijdag 24 januari, als zaterdag 25 januari al uitverkocht zijn. "Da hullie zin had in ‘n fistje wiste we, mar zoveul zin?! Da’s nie normaal. We zijn volop aon ‘t genieten en kunnen nie wachten totdat we mogen feesten bij Poppodium 013!", zo luidt het bericht.

Voor de fans is er nog wel een optie om te gaan, maar dan wel met kinderen. Op zaterdag 25 januari 2025 is er namelijk in de middag een kindershow. Kinderen van 4 t/m 14 jaar mogen dan samen met hun ouders mee naar 013.