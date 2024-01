Moord op Peter R. de Vries: twee Brabanders horen tot 14 jaar cel eisen

Tegen de negen verdachten van de moord op Peter R. de Vries zijn woensdag voor de rechtbank in Amsterdam lange celstraffen geëist. Tegen de vermeende schutter, de chauffeur en de 'moordmakelaar' werd levenslang geëist. Twee Brabanders moeten 14 en 3 jaar de cel in, als het aan justitie ligt.

Die twee Brabanders zijn Ludgardo S. (35) uit Tilburg en Christopher W. (28) uit Helmond. Ludgardo S. hoorde 14 jaar cel eisen, omdat hij voor de aanslag op verkenning ging in Amsterdam en een paar jongens zou hebben geregeld die De Vries moesten filmen na de aanslag. Door snel filmpjes en foto’s te verspreiden zou de schok van de moordaanslag nog groter zijn. Mede daarom vond de moord, volgens justitie, ook plaats in het centrum van Amsterdam, waar veel mensen getuige zouden zijn. Justitie vindt dat hierdoor ook sprake is van een 'terroristisch oogmerk'.

Opvallend is dat Lucho, de broer van Ludgardo S. op 21 december 2022 werd doodgeschoten bij een tankstation aan de Ringbaan-Oost in Tilburg. De schutter heeft verklaard dat hij werd bedreigd door Ludgardo en Lucho en had daarom een pistool bij zich. Toen de twee ineens opdoken bij het tankstation trok de schutter zijn wapen en doodde Lucho.

In 2011 werd Ludgardo S. veroordeeld tot acht jaar cel voor een fatale overval op een belwinkel in Vlaardingen. Daarbij schoot een van de overvallers een man dood. Ook werd S. al aangehouden voor verboden wapenbezit, dronken rijden en diefstal.

Christopher W.

Christopher W. uit Helmond speelde uiteindelijk maar een kleine rol bij de aanslag op de misdaadverslaggever en hoorde woensdag drie jaar cel eisen. Hij had, volgens justitie, eerder de moordopdracht gekregen, maar kon deze niet uitvoeren, omdat hij toen vastzat voor een ander vergrijp. Vanuit de gevangenis zou hij wel mensen hebben aangestuurd.

Alle negen verdachten weigerden tijdens de zitting iets te verklaren over de moord. Zo werd niet duidelijk waarom De Vries dood moest en wie de opdrachtgever zou zijn. Een motief voor de moord is volgens justitie dat De Vries vertrouwenspersoon was van de kroongetuige in het Marengo-proces. Eerder zijn al de broer en advocaat van kroongetuige Nabil B. vermoord.

