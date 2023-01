Nieuwe verdachte in zaak Peter R. de Vries eerder veroordeeld

De verdachte die maandag in Tilburg werd opgepakt voor de aanslag op Peter R. de Vries, is de Antilliaanse Tilburger Ludgardo S.. De 34-jarige man is eerder veroordeeld voor een fatale overval op een belwinkel, waarbij een klant werd gedood door een kogel. Dat bevestigen bronnen dichtbij het onderzoek aan het AD.

De man is de achtste verdachte die in de zaak is opgepakt. Politie en justitie vermoeden dat hij deel uitmaakte van een criminele organisatie die betrokken was bij de moord op de misdaadjournalist. Ludgardo S. was volgens het AD mogelijk betrokken bij voorverkenningen.

In 2011 was hij samen met zijn broer en twee vrienden betrokken bij een dodelijke overval op een belwinkel in Vlaardingen. S. kreeg toen acht jaar cel opgelegd. In 2018 werd de Tilburger opgepakt met een vuurwapen. Dat leverde hem nog eens een half jaar cel op. Ook zijn er andere veroordelingen, die onder meer draaien om diefstal en rijden zonder rijbewijs of onder invloed van alcohol.

De broer van S. is volgens de krant degene die op 21 december vorig jaar werd doodgeschoten bij het tankstation aan Ringbaan-Oost in Tilburg. In totaal werden zeven mensen verdacht van betrokkenheid bij deze schietpartij. De vermoedelijke schutter meldde zichzelf op het politiebureau.

Achtergrond moord

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Negen dagen later overleed hij op 64-jarige leeftijd.

De misdaadjournalist was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. In 2018 werd B.'s broer Reduan doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum.

Vrijwel direct na de aanslag op De Vries kon de politie de twee vermoedelijke uitvoerders aanhouden in hun vluchtauto op de A4. Tegen dit tweetal eiste het OM vorig jaar juni levenslang. De rechtbank bepaalde op het laatste moment dat ze opnieuw berecht moeten worden, onder meer omdat een van de rechters geëmigreerd is.

De twee staan samen met vier anderen terecht, onder wie de man die de moord rechtstreeks zou hebben aangestuurd.

Ook aanhouding in Helmond

In totaal zijn er nu acht verdachten aangehouden, van wie er zeven vastzitten. Een van de verdachten werd opgepakt in Helmond. Hij is na verhoor heengezonden maar nog wel altijd verdachte.