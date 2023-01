Arrestatie in Tilburg voor moord op Peter R. de Vries

De Landelijke Recherche heeft maandag in Tilburg een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij de moord op Peter R. de Vries. Het gaat om een Nederlandse man, zo heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam maandag bekendgemaakt. Of de verdachte ook uit Tilburg komt, is niet duidelijk. Hierover doet het OM geen uitspraken.

Sandra Kagie / ANP Geschreven door