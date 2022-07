Arrestant in moordzaak Peter R. die in Helmond werd opgepakt weer vrij

De 27-jarige man die dinsdag is aangehouden in Helmond voor betrokkenheid bij de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries is weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek. Politie en justitie vermoeden dat hij deel uitmaakte van een crimineel netwerk dat tegen betaling gewelddadige klussen in opdracht uitvoert. Het is niet duidelijk wat zijn rol precies zou zijn geweest.

De man die op Curaçao is geboren, werd dinsdag rond half tien 's avonds aangehouden in de Nierslaan in Helmond. Hij woonde pas een jaar in de straat. Na de arrestatie werden beperkingen opgelegd waardoor hij alleen met zijn advocaat mocht praten. Inmiddels is hij weer op vrije voeten meldt het Landelijk Parket. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Tegen twee vermoedelijke uitvoerders is levenslang geëist maar door de vorderingen in het onderzoek is de uitspraak voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Eerdere aanhoudingen

Sinds juli lijkt het onderzoek naar de moord vlotter te gaan. Zo werd op 4 juli een 27-jarige Pool aangehouden in zijn cel in Lelystad, waar hij voor een ander misdrijf zat. In Spanje en op Curaçao werden op dezelfde dag twee verdachten aangehouden van 26 en 27 jaar oud. De drie verdachten zitten allen vast.

Het vermoeden bestaat dat de moord op Peter R. de Vries te maken heeft met zijn rol als vertrouwenspersoon in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi als hoofdverdachte terechtstaat. Eerder werden al de broer en de advocaat van de kroongetuige vermoord. De nieuwe getuige in de zaak tegen de twee uitvoerders, Delano G. en Kamil E., heeft onder meer over de link naar Taghi verklaard.

