Man doodgeschoten onder de luifel van tankstation

Een man is woensdagavond doodgeschoten bij een tankstation aan de Ringbaan-Oost in Tilburg. Het slachtoffer werd beschoten onder de luifel van het tankstation en overleed kort daarna.

Boven Tilburg cirkelde enige tijd een politiehelikopter. Er is iemand aangehouden. Het is onduidelijk of het om de schutter gaat.

Wie de dode is, wil de politie niet zeggen. "Omdat nabestaanden nog in kennis gesteld moeten worden door de politie, doen we verder nog geen mededelingen over de identiteit", laat de politie weten.

De plek van de schietpartij is afgezet met schermen. De politie doet onderzoek.

Auto in beslag genomen

Enkele uren na de dodelijke schietpartij heeft de politie aan het Plein Leo XIII in Tilburg de vermoedelijke vluchtauto van de schutter in beslag genomen. De technische recherche heeft sporenonderzoek gedaan in de auto.