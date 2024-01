Paard dood na het schrikken van een tractor: geen geld voor eigenaren

De gemeente Bergeijk en een bedrijf in Mill dat de eikenprocessierups bestrijdt, zijn niet aansprakelijk voor paardenleed bij een echtpaar in Bergeijk. Volgens het stel overleed hun drachtige merrie en raakte een ander paard gewond, omdat ze in mei 2022 waren geschrokken van de tractor waarmee de eikenprocessierups werd bestreden.

De rechtbank in Den Bosch kan zich hier totaal niet in vinden en bepaalde dat de eigenaren van de dieren geen recht hebben op een schadevergoeding. Ze hadden ruim 25.000 euro geëist.

Het echtpaar woont in het buitengebied van Bergeijk en had in de nacht van 12 op 13 mei 2022 hun paarden in een weiland bij hun huis staan. Een gespecialiseerd bedrijf was juist die nacht in de buurt bezig met het bespuiten van bomen om de verspreiding van de eikenprocessierups tegen te gaan.

Volgens het echtpaar raakten de paarden hierdoor in paniek. Ze zouden door de afrastering zijn gebroken en raakten hierbij gewond. Eén van de twee, een drachtige merrie, is hieraan overleden. De eigenaars zijn van mening dat dit voorkomen had kunnen worden als ze waren ingeseind over de bestrijding en wanneer de chauffeur van de tractor had gekeken of er paarden buiten stonden.

Volgens de rechtbank hadden de paardenliefhebbers allang kunnen weten dat de rups er zou worden bestreden. Bovendien is niet duidelijk wat er die nacht precies met de paarden is gebeurd en wat de exacte doodsoorzaak was van één van die dieren. Kortom, zo concludeert de rechtbank, de gemeente, die, de bestrijding wel degelijk had aangekondigd, en het bedrijf, dat al twintig jaar op deze manier werkt, valt niets te verwijten.

