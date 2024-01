Buurt geschokt na arrestatie gastouder: 'Ze ging eronder gebukt'

"Dit is toch het ergste waar een mens beschuldigd van kan worden?", reageert een buurtgenoot van de Alphense gastouder geschrokken. De 45-jarige vrouw is dinsdag aangehouden nadat een 1-jarige jongetje in 2022 overleed nadat hij onwel werd in haar gastouderopvang. "De eigenaresse had het er echt zwaar mee," vertelt een moeder die twee van haar kinderen bij de gastouder bracht.

De schok is groot in de buurt van de voormalige gastouderopvang. "Ik vind het onvoorstelbaar dat ze hiervan wordt beschuldigd", reageert een buurtbewoonster. "Dit is toch het ergste waar een mens beschuldigd van kan worden?"

"Sindsdien leven ze heel teruggetrokken."

Het incident in juni 2022 heeft volgens buurtbewoners een enorme impact gehad op het gezin van de 45-jarige gastouder, die samen met haar man en dochter in Alphen woont. "Sindsdien leven ze heel teruggetrokken." "Ik vind het zo moeilijk," aldus een andere buurtgenoot. Ze vertelt dat ze twee van haar drie kinderen had ondergebracht bij de gastouder. "Voor de jongste was geen plek meer, dus die bracht ik ergens anders heen". De moeder vindt het lastig om erover te praten. "Ik heb altijd heel goed contact met haar. De kinderen gingen heel graag naar haar toe. Ze is laatst bij onze nieuwjaarsborrel geweest."

"Ze dachten dat hij zich verslikte."

Volgens de eerstgenoemde vrouw zou het 1-jarige jongetje die dag benauwd zijn geworden. "De gastouder vertelde me dat hij ademnood kreeg. Ze dachten dat hij zich verslikte." In eerste instantie is er zelf gestart met de reanimatie van het kindje, vertelt een van de bewoners. Daarna zouden de hulpdiensten het hebben overgenomen. "Toen kwam de ambulance, de traumaheli.... Vanaf dat moment was het allemaal vreselijk." Het jongetje werd naar een ziekenhuis gebracht en overleed twee dagen later. Het kindje bleek na onderzoek door 'toegebracht letsel' om het leven te zijn gekomen, meldt de politie woensdag. Sinds die fatale dag is de gastouderopvang, zo'n vijf jaar na de oprichting, gesloten. "Ze is toen zelf gestopt", vertelt de moeder. "De eigenaresse vertelde dat ze het niet meer kon opbrengen na alles wat er was gebeurd. Als ouders hadden we daar natuurlijk alle begrip voor." De buurtbewoonster vindt dat het onderzoek wel erg lang heeft geduurd. "We zijn anderhalf jaar verder, dat vind ik echt lang. De eigenaresse ging er echt onder gebukt. Ze had het er echt zwaar mee." Volgens de twee vrouwen staat de 45-jarige gastouder bekend als een vriendelijk, lief mens dat altijd wil helpen.

"Maar ik vind het ook heftig als achteraf blijkt dat ze het niet heeft gedaan."