Leerlingen en ouders proberen Oekraïense school te redden

Onbegrip en teleurstelling. Die gevoelens overheersen bij leerlingen en ouders van de Oekraïense school in Breda. De school moet na de zomer waarschijnlijk dicht. Protest daartegen wordt met de dag groter. Ook CDA-leider Henri Bontenbal vraagt het kabinet nu of de school open kan blijven.

"Funest voor de leerlingen", zo omschrijft Rob Neutelings, bestuursvoorzitter bij Curio, de dreigende sluiting. "We blijven strijdbaar en proberen maximaal druk op het ministerie te zetten."

Sluiting

94 Oekraïense jongeren krijgen les op de school aan de Tuinzigtlaan, die er vorig jaar speciaal voor is opgericht. Het gaat om leerlingen van tien tot en met achttien jaar. De Oekraïense School geeft een derde van de lessen in het Nederlands en twee derde in de Oekraïense taal.

Zo houden leerlingen twee perspectieven: terugkeer naar hun geboorteland of doorstroom in het Nederlandse onderwijssysteem. "Zo kunnen ze straks zonder achterstand doorstromen." Een unieke manier van lesgeven, zeggen de gemeente Breda en ook de school zelf. Op de school werken zowel Nederlandse als Oekraïense leerkrachten.

Toch is het straks afgelopen met de school, als het aan het ministerie ligt. De zogenaamde regeling 'Tijdelijke Onderwijsvoorziening' stopt per 14 juli. En dat is opvallend: de tijd dat Oekraïners mogen blijven is wél tot maart 2025. "De linkerhand van de overheid weet niet wat de rechterhand doet", verzucht Neutelings. En dus is de oproep: laat de school nog een schooljaar bestaan.

Reddingspogingen

De Kamervragen van Bontenbal zijn niet de eerste reddingspoging. De Oekraïense ambassadeur bezocht de school vorige week nog als steunbetuiging. "Hartverwarmend, dat helpt allemaal enorm", weet de bestuursvoorzitter. Ook de Bredase gemeenteraad riep op om de school open te houden. "Unaniem! Dit heb ik nog nooit gezien. Van Forum voor Democratie tot de Partij voor de Dieren: iedereen steunde ons."

"Ik kan je op een briefje geven dat deze leerlingen straks weer thuis zitten." En dat thuisonderwijs is nu net iets wat vermeden moet worden volgens de schoolbestuurder. Hij denkt daarbij terug aan de coronatijd. "Ze lijden daar direct onder. In de leeftijd van tien tot achttien is het zo belangrijk om in het echt bij elkaar te zitten. Ze leren van hun leeftijdsgenoten."

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat de leerlingen naar gewone scholen gaan. "Het is namelijk onwenselijk om een groep kinderen te lange tijd een andere vorm van onderwijs aan te bieden. Zij worden dan immers niet voldoende voorbereid op deelname aan de Nederlandse maatschappij. Hoe langer een uitzonderingssituatie duurt, hoe lastiger het wordt om kinderen mee te laten doen aan het Nederlandse onderwijs", schrijft een woordvoerder.

De school benadrukt dat het juist belangrijk is om het Oekraïense onderwijs te blijven volgen, mochten de leerlingen weer terug naar Oekraïne gaan. Onderwijsinstellingen Curio en Markant-LeerSaam zijn in gesprek met het ministerie. Of alle steun heeft geholpen? "Nee, er is nog niets veranderd, maar we blijven hoopvol", vervolgt Neutelings.