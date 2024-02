112-nieuws: A67 nog altijd dicht • scootmobiel in slootje

16.56

De politie in Brabant monitort de situatie rond de boerenprotesten in België maar grijpt niet in. "De blokkades zijn op Belgisch grondgebied, dus dat is aan de politie daar", laten de woordvoerders van de eenheden Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant weten. Protesterende boeren blokkeren in België sinds gisterenavond laat meerdere grensovergangen. Volgens de woordvoerder van de politie in de eenheid Zeeland-West-Brabant is het "beeld in Nederland rustig". Mochten er ook in ons land blokkades komen, dan is het aan de burgemeesters en veiligheidsregio's om eventueel actie te ondernemen en te besluiten of er politie-inzet moet komen. Ook de betrokken veiligheidsregio's laten weten dat ze de situatie rond de blokkades in de gaten houden.

16.23 Man voor tweede keer in twee dagen bekeurd

De verkeerspolitie Oost-Brabant heeft een 23-jarige bestuurder uit Helmond bekeurd omdat hij op de Kasteeltraverse in Helmond rechts inhaalde met gemiddeld 98 kilometer per uur. Kort t daarna zagen ze dat hij zijn telefoon vast had. Voor alle drie kreeg hij een proces verbaal. Het bleek dat de bestuurder twee dagen eerder al was bekeurd voor rechts inhalen en kleven.