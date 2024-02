Sam (37) gebruikte de zombiedrug flakka: 'Het maakt je leven kapot'

Designerdrugs zijn goedkoop, ze zijn eenvoudig te bestellen op internet en ze zijn nog legaal ook. Daartegenover staat dat deze drugs vaak extreem verslavend en verwoestend zijn voor de gebruiker. Sam Fijneman (37) uit Breda gebruikte flakka en wil iedereen waarschuwen voor deze designerdrug. "Na de eerste dolgelukkige gevoelens volgen de paranoia, complete waanzin en de onbedwingbare behoefte aan meer."

Designerdrugs danken hun naam niet aan het bijzondere ontwerp van het pilletje, maar aan de speciaal aangepaste ingrediënten. Zo is de eerste variant van de drug flakka verboden, maar zodra je de ingrediënten een beetje aanpast, is het legaal. Het duurt altijd maanden voordat die 'nieuwe' designerdrug ook verboden wordt. Tegen de tijd dat dit gebeurt, is er weer een nieuwe variant op de markt en begint het hele verhaal opnieuw.

Zombiedrug

Nu zijn flakka en alle afgeleiden daarvan enorm in opmars in West-Brabant. Burgemeesters hebben daarover een brandbrief gestuurd naar Den Haag. Zij willen een totaalverbod op deze drug, die ook wel zombiedrug wordt genoemd.

Ondertussen bezoekt voormalig gebruiker Sam scholen en andere plekken om over haar ervaringen met drugs en vooral flakka te vertellen. Ze is een van de ervaringsdeskundigen van verslavingszorginstelling Novadic-Kentron.

Sam gebruikt al sinds haar dertiende verslavende middelen. Ze is flakka gaan gebruiken toen ze in een hulptraject zat waarin ze zich heel eenzaam voelde. Ze wist dat flakka niet terug te vinden was in haar urine en ging gebruiken. Tegenwoordig is flakka overigens wel op te sporen in urine.

Afkicken

Waarom flakka uitgerekend in West-Brabant veel gebruikers heeft, is niet helemaal duidelijk. Het kan een logisch gevolg kunnen zijn van het GHB-gebruik dat ook begon in deze regio. GHB werkt ontspannend en flakka pept juist op. Het wordt daardoor vaak naast elkaar gebruikt om deze bijwerking tegen te gaan als die te ver doorslaat. Waarom GHB juist in West-Brabant begon om vervolgens als een olievlek over de rest van het land te verspreiden, is nog steeds een vraagteken.

Sam heeft deze designerdrug een jaar gebruikt. Dat ze ruim een jaar geleden compleet afkickte, had een heftige aanleiding. Terwijl ze onder invloed was vloog haar woning in brand. Ze kon net op tijd gered worden, maar moest wel enige tijd op de intensive care blijven om te herstellen. Ze kon daardoor geen kant op en besefte met haar nuchtere hoofd dat ze nooit meer in deze waanzin waar ze in leefde terecht wilde komen.

Gemakkelijk te koop

Dat is nu 13 maanden geleden. Ze kan inmiddels goed praten over wat flakka met haar deed. "De eerste keer dat ik het gebruikte, voelde ik me geweldig. Ik kon alles aan. Dat was heerlijk. Tijdens dit gebruik groeit helaas ook je paranoia. Als flakka is uitgewerkt maakt het gelukzalige gevoel plaats voor een stevige kater en de paranoia blijft. Dan wordt het een steeds kleinere stap om je opnieuw te verdoven met flakka. "Na wat zoeken op internet, komt de postbode het gewoon brengen en het is nog heel betaalbaar ook", vertelt Sam

Na het blije gevoel volgt al vrij snel de kater. "Als het uitgewerkt is, voel je je naar en ongelukkig. Je wordt er ook heel paranoïde van. Je ziet dingen die er niet zijn. De behoefte om je snel weer geweldig te voelen groeit daardoor alleen maar. Ondertussen raak je vooral de weg kwijt. Je raakt compleet van de wereld en doet alles om aan flakka te komen. Je kon mij in die tijd in jouw huis tegenkomen als ik aan geld probeerde te komen."

Vatbaar

Op dit moment heeft de Sam haar leven weer aardig op de rit. Door haar verhaal te vertellen hoopt ze vatbare mensen te weerhouden om die stap naar flakka te zetten. Er is namelijk een groep die extra gevoelig is om een gebruiker te worden, weten ze bij Novadic-Kentron. Verslavingsdeskundige Alex van Dongen: "Gebruikers van flakka hebben vaak verschillende problemen, hebben geen onderdak en hebben vaak een lang verleden met drugs."

"Flakka brengt niks positiefs", zegt Sam. "Ik wil nooit meer terug zoals het was. Ik ben sterk en zal sterk blijven. Het zou me enorm helpen als ik niet langer tussen gebruikers hoef te leven in de daklozenopvang. Voor niet-gebruikers is het slopend om tussen gebruikers te leven. Het is confronterend omdat ik flakka zie en ruik. Daarnaast leven zij vaak 's nacht en ik overdag."

